ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Supportwebsted

Philips-support

Min trådløse Philips-støvsuger udsender en usædvanlig lyd

Hvis din ledningsfri Philips-støvsuger udsender en usædvanlig lyd, kan du læse vores artikel nedenfor for at se mulige årsager og løsninger.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: FC6826/01R1 , XC7043/01R1 , XC8043/01R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

Ofte stillede spørgsmål

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Leder du efter noget andet?

Se alle Philips Support-muligheder

Supportwebsted