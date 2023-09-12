Min trådløse Philips-støvsuger udsender en usædvanlig lyd

Hvis motoren eller udstødningsfilteret på din trådløse Philips-støvsuger er tilstoppet, kan der forekomme en usædvanlig lyd. For at løse dette problem skal du rengøre filteret på din støvsuger.
En anden grund til, at din støvsuger kan udsende en usædvanlig lyd, kan skyldes, at filteret er placeret forkert. Hvis det er tilfældet, skal du placere filtrene på deres sædvanlige plads på støvsugeren.
Du kan finde specifikke instruktioner til, hvordan du placerer og rengør filteret, i brugervejledningen, som findes i supportafsnittet på online-produktsiden for din støvsuger.