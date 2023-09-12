Min trådløse Philips-støvsuger udsender en usædvanlig lyd

Nedenstående oplysninger gælder kun for 7000- og 8000-serien af ledningsfri støvsugere (Aqua).



Den ledningsfri støvsuger i 8000- eller 7000-serien er udstyret med en funktion til genkendelse af gulvtyper. Apparatet registrerer automatisk gulvtypen og optimerer rengøringen for at opnå det bedste resultat. Denne funktion kan få lyden af støvsugeren til at ændre sig under brug. Det er ikke nødvendigt at gøre noget, men hvis du foretrækker at rengøre med en ensartet effekt efter eget valg, skal du slukke for denne funktion i menuen på dit apparat.



Se videoen nedenfor (0:34-1:02) for at få oplysninger om, hvordan du slår funktionen til eller fra.