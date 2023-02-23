Afhængigt af model kan næsetrimmere fra Philips også leveres med øjenbryns- og præcisionskamme.

Kammene fås i følgende længder og design:

Øjenbrynskamme

Øjenbrynskam S = resterende hårlængde 3 mm eller 0,12”

Øjenbrynskam L = resterende hårlængde 5 mm eller 0,19”

Skub øjenbrynskammen fast på næsetrimmerhovedet (billede 1). Sørg for, at kammen glider ned i rillerne på begge sider af hovedet.

Præcisionskamme

Præcisionskam M = resterende hårlængde 3 mm eller 0,12”

Præcisionskam L = resterende hårlængde 5 mm eller 0,19”

Skub præcisionskammen fast på fronten af præcisionstrimmerhovedet, og tryk ned på bagsiden, indtil du hører et klik (billede 2).