    Hvordan tilføjer/fjerner jeg tilbehør til min Philips-trimmer?

    Udgivet den 23. februar 2023
    Philips-trimmere, hårklippere og skægtrimmere leveres muligvis med mange forskellige tilbehørsdele. Her kan du finde ud af, hvordan du udskifter og bruger tilbehøret.

     
    Skærenheden er hovedenheden i Philips-trimmeren. Den har korte, skarpe kanter og bruges til at opnå en hurtig og præcis trimning.

    For at fjerne skærenheden fra trimmeren skal du kontrollere, om der er en udløserknap på selve trimmeren. Er der det, skal du trykke på knappen for at tage enheden af. 

    Hvis trimmeren ikke har en udløserknap, skal du placere en finger under tænderne på skærenheden og trække den opad for at tage den af. For at sætte skærenheden på igen skal du sørge for, at den er korrekt justeret, og sætte den nederste del ind i trimmeren. Skub derefter langsomt delen med tænderne fremad, indtil du hører et klik. Tving ikke tilbehøret på plads, da det kan beskadige enheden.

    Hvis du har problemer med at fastgøre det, skal du kontrollere, om der sidder noget fast inde i enheden. Prøv at rengøre den med en lille børste eller en vatpind.
    Kam, der kan klikkes på Philips-trimmeren
    Nogle skærenheder har lange ben på siden. For at fjerne denne type tilbehør skal du holde fast i begge sider og trække det af apparatet. Sæt det på igen ved at skubbe det tilbage i rillen, indtil du hører et klik. 
    Skærenhed med ben til Philips-trimmeren
    Kammen fjernes fra skærenheden ved forsigtigt at trække kammens bagside af enheden og derefter trække den af skærenheden. Tryk eller træk ikke i tænderne. For at sætte en hvilken som helst type kam på en skærenhed skal du justere og skubbe den forreste del af kammen, kammens tænder, fast på skærenhedens tænder. Tryk derefter bagsiden eller midten af afskærmningen ned med fingrene eller håndfladen.

    Afspil videoen nedenfor for at se, hvordan du bruger vores nyeste Philips Beard Trimmer Prestige med unik indbygget kam, der kan klikkes på. Vær opmærksom på, at funktionerne på shaveren varierer afhængigt af modeltypen.
    Kam fra Philips, der kan klikkes på
    Play Pause
    Skub den forreste del af kammen, kammens tænder, som en kam, der klikkes på, fast på skærenhedens tænder. Tryk tappen i bunden af kammen nedad, indtil den klikker på plads. Når kammen er sat på, kan du indstille den ønskede længde til trimning. Hvert tal på skiven viser hårets resterende længde i millimeter efter trimning af skæg eller hår.

    Kammen tages af skærenheden ved forsigtigt at skubbe bunden af kammen af apparatet og derefter trække den af skærenheden.
    Justerbare kamme fra Philips
    Der kan sættes trimmekamme oven på skærenheden på Philips-trimmeren. Disse kan bruges til at klippe håret på dit hoved eller trimme dit skæg i en vis længde.
     
    Det er nemt at fjerne disse typer kamme. Du skal blot trække dem af trimmeren. Kammen fastgøres ved at sætte den forsigtigt ned oven på skærenheden, så benene passer ind i de dertil beregnede åbninger i siden.
     
    Kamme med ben til Philips-trimmeren
    Philips-hårklippere til børn har en anden måde at udskifte trimmekammen på. Skub kammen bagud fra den ene side, indtil den kommer helt af. 

    Når denne kam skal sættes på, skal du sørge for, at siden med den ønskede hårlængde peger opad. Begynd med at sætte den ene side af kammen på klippeenheden. Tryk derefter også den anden side ind, og tryk for at høre et klik. 
     
    Kamme til Philips-hårklippere til børn
    Nogle Philips-trimmere leveres med skærfolie, som kan bruges til behagelig barbering af kropsbehåring.  Før du bruger et Philips-produkt med en skærfolie, er det en god ide at kontrollere enheden visuelt for at sikre, at skærfolien stadig er intakt.

    Fjern skærfolien ved at trække den af shaverhovedet. Sørg for at holde skærfolien i kanterne, da den midterste del kan være meget skarp. Sæt skærfolien på igen ved at trykke den tilbage på skærhovedet, indtil du hører et klik. 

    For at minimere slid på folien skal du opbevare produktet sikkert og beskytte folien mod tryk eller stød udefra ved at påsætte en kappe eller kam. Udskift straks folien, hvis den er beskadiget, via vores webbutik eller din lokale kundeservice.  
    Skærfolie til Philips-trimmere
    Philips-kropstrimmere leveres med en særlig kam, som er specielt designet til at blive brugt på kroppen. Kammen tages forsigtigt af ved at trække i den bageste del af apparatet og derefter fjerne den fra skærenheden eller skubbe den opad.

    Sæt kammen på ved at klikke den fast på skærfolien.

    Husk, at tilbehørsdelene kan variere afhængigt af den anvendte trimmer- eller klippermodel. Se altid brugervejledningen for detaljerede anvisninger, eller kontakt os. 
    Kamme til Philips-kropstrimmer
    Philips MultiGroom-trimmere leveres med roterende næsetrimmertilbehør, som nemt kan tages af og sættes på.
    • For at tage næsetrimmertilbehøret af skal du placere din finger på bagsiden af tilbehøret og skubbe det opad på håndtaget. Trimmere eller tilbehør med udskubningslogo angiver, hvor der skal skubbes for at fjerne tilbehøret.
    • For at fastgøre næsetrimmertilbehøret skal du sætte tappen på tilbehøret ind i styrerillen på forsiden og skubbe bagsiden af tilbehøret fast på produktet ("klik").
    Philips-næsehårstrimmere leveres med en næsehårstrimmer og nogle gange også et præcisionstrimmerhoved, der også nemt kan tages af og sættes på.
    • For at fjerne næsehårstrimmeren eller præcisionstrimmerhovedet skal du tage godt fat i håndtaget på dit produkt, holde fast i tilbehøret og dreje det mod uret, indtil trekantstegnene "^" på håndtaget og hovedet er ud for hinanden. Derefter skal du blot trække tilbehøret af.
    • For at fastgøre næsetrimmeren eller trimmerhovedet skal du placere delen på håndtaget, så trekantangivelserne "^" er ud for hinanden. Drej derefter med uret, indtil trekantangivelsen "^" og linjen "|" på enheden og tilbehøret er ud for hinanden, og tilbehøret er fastgjort.
    Philips-næsehårstrimmere

    Afhængigt af model kan næsetrimmere fra Philips også leveres med øjenbryns- og præcisionskamme.
    Kammene fås i følgende længder og design:

    Øjenbrynskamme
    Øjenbrynskam S = resterende hårlængde 3 mm eller 0,12”
    Øjenbrynskam L = resterende hårlængde 5 mm eller 0,19”

    Skub øjenbrynskammen fast på næsetrimmerhovedet (billede 1). Sørg for, at kammen glider ned i rillerne på begge sider af hovedet.

    Præcisionskamme
    Præcisionskam M = resterende hårlængde 3 mm eller 0,12”
    Præcisionskam L = resterende hårlængde 5 mm eller 0,19”

    Skub præcisionskammen fast på fronten af præcisionstrimmerhovedet, og tryk ned på bagsiden, indtil du hører et klik (billede 2).

    Øjenbryns- og præcisionskamme fra Philips
