Afhængigt af model kan næsetrimmere fra Philips også leveres med øjenbryns- og præcisionskamme.
Kammene fås i følgende længder og design:
Øjenbrynskamme
Øjenbrynskam S = resterende hårlængde 3 mm eller 0,12”
Øjenbrynskam L = resterende hårlængde 5 mm eller 0,19”
Skub øjenbrynskammen fast på næsetrimmerhovedet (billede 1). Sørg for, at kammen glider ned i rillerne på begge sider af hovedet.
Præcisionskamme
Præcisionskam M = resterende hårlængde 3 mm eller 0,12”
Præcisionskam L = resterende hårlængde 5 mm eller 0,19”
Skub præcisionskammen fast på fronten af præcisionstrimmerhovedet, og tryk ned på bagsiden, indtil du hører et klik (billede 2).
