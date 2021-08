De fleste snacks skal have den tilberedningstid, der er angivet for ovnen, for at blive gennemstegt. Tilberedningstiden for frituregryden er kortere og giver ikke et veltilberedt resultat. De fleste snacks skal bruge mellem seks og 10 minutter for at blive tilberedt. Tilføj nogle minutter ekstra, hvis maden ikke er sprød nok (men pas på ikke at brænde maden på).

Ryst kurven til din Philips Airfryer halvvejs gennem tilberedningen, hvis ingredienserne rører hinanden.

Ryst kurven 2-3 gange, hvis du tilbereder større mængder mad for at få et mere ensartet resultat.