Mine hjemmelavede Philips Airfryer-pommes frites er ikke som forventet
Hvis dine hjemmelavede Philips Airfryer-pommes frites ikke er som forventet, kan der være en enkel løsning. Se nedenstående trin for at finde ud af, hvordan du selv løser problemet.
Vælg den kartoffeltype, der egner sig til pommes frites
Det er bedst kun at fylde kurven i din Airfryer med halvdelen af den samlede kapacitet for at få et ensartet resultat
Større pommes frites kan blive mindre sprøde end mindre pommes frites
Ryst kurven 2-3 gange under luftfriturestegningen
Din Philips Airfryer anvender Rapid Air-teknologi, som gør stegningsprocessen anderledes end friturestegning. Følg nedenstående trin for at tilberede hjemmelavede pommes frites med din Airfryer:
Skræl kartoflerne, og skær dem i stave.
Læg kartoffelstavene i blød i en skål i mindst 30 minutter, tag dem op, og tør dem med køkkenrulle.
Hæld en halv spiseskefuld olivenolie i en skål, tilsæt stavene, og bland, indtil stavene er indsmurt i olie.
Fjern stavene fra skålen med fingrene eller et køkkenredskab, således at den overskydende olie forbliver i skålen. Læg stavene i kurven i din Airfryer.
Steg 300-800 g af kartoffelstavene ved 180°C i 18-25 minutter, og ryst kurven 2-3 gange under luftfriturestegningen.
Når du tilbereder pommes frites eller anden stablet mad, anbefaler vi, at du bruger den store kurv (højre side). Denne kurv har et større overfladeareal, så ingredienserne kan spredes mere jævnt. Dette resulterer i mere afbalanceret fordeling af varme og luftstrøm i ingredienserne, hvilket giver bedre resultater. Løste ovenstående problemet? Hvis ikke, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klik her for at vise flere produktnumre ›