Mine hjemmelavede Philips Airfryer-pommes frites er ikke som forventet

Når du tilbereder pommes frites eller anden stablet mad, anbefaler vi, at du bruger den store kurv (højre side). Denne kurv har et større overfladeareal, så ingredienserne kan spredes mere jævnt. Dette resulterer i mere afbalanceret fordeling af varme og luftstrøm i ingredienserne, hvilket giver bedre resultater.

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