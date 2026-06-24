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Philips-support

Jeg kan se en fejlkode på min Philips-espressomaskine

Hvis du ser en fejlkode som f.eks. 01, 03, 04, 05, 11, 14 eller 19 på din Philips-espressomaskine, henvises til nedenstående mulige årsager og løsninger. 

I tilfælde af andre fejl, der ikke er nævnt ovenfor (f.eks. fejl 02, 10, 15, 22), skal din maskine repareres. Kontakt os.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: EP5444/50 , EP5447/90 , EP4349/70 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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