Jeg kan se en fejlkode på min Philips-espressomaskine
Hvis du ser en fejlkode som f.eks. 01, 03, 04, 05, 11, 14 eller 19 på din Philips-espressomaskine, henvises til nedenstående mulige årsager og løsninger.
I tilfælde af andre fejl, der ikke er nævnt ovenfor (f.eks. fejl 02, 10, 15, 22), skal din maskine repareres. Kontakt os.
Når du ser fejl 01, betyder det, at kaffekværnen i espressomaskinen ikke fungerer, som den skal, da kaffetragten er stoppet til. For at løse problemet skal du fjerne tilstopningen i kaffetragten (med en kaffeske eller en støvsuger som beskrevet nedenfor):
1. Sluk for maskinen, og vent derefter, indtil maskinen er helt lydløs (der kan ikke høres støj fra den). Dette kan tage ca. 15 til 20 sekunder 2. Åbn lågen, og tag bryggeenheden ud 3. Åbn låget til tragten til formalet kaffe, og placer håndtaget på en ske i tragten. Hvis der ikke er en tragt til formalet kaffe, skal du stikke skeens håndtag op i kaffetragten nedefra 4. Vip håndtaget op og ned, indtil den malede kaffe, der forårsagede tilstopningen, ryger ud. Der skal muligvis lægges kræfter i. 5. Fjern og rengør for al formalet kaffe, der er faldet ned, med en støvsuger 6. Sæt derefter støvsugerens mundstykke på udløbet af kaffetragten, og dæk tragten til formalet kaffe med hånden. Du kan også sætte støvsugeren på toppen og dække bunden af kaffetragten. 7. Sæt bryggeenheden tilbage. Tænd derefter for maskinen, og tilbered en espresso. 8. Når espressoen er tilberedt, skal du sørge for, at der ikke sidder formalet kaffe tilbage i tragten. Hvis det ikke lykkes, skal fremgangsmåden for at fjerne tilstopning gentages. Undlad at hælde eller spilde vand i beholderen til kaffebønner, så tragten ikke bliver tilstoppet.
Fejl 03 betyder, at der er for meget snavs i bryggeenheden, og at den ikke fungerer korrekt. For at løse dette problem skal du rengøre bryggeenheden som beskrevet nedenfor:
1. Sluk for maskinen, og vent derefter, indtil maskinen er helt lydløs (der kan ikke høres støj fra den). Dette kan tage ca. 15 til 20 sekunder 2. Åbn lågen, og tag bryggeenheden ud 3. Skyl bryggeenheden grundigt med lunkent vand. Lad den derefter lufttørre, før du sætter den tilbage.
Når din Philips-espressomaskine viser fejlkode E04, betyder det, at bryggeenheden ikke sidder rigtigt. For at løse dette problem skal du åbne maskinens låge og skubbe bryggeenheden på plads. Når bryggeenheden sidder rigtigt, hører du et klik.
For at løse dette problem og fjerne indespærret luft fra maskinen skal du følge disse trin:
1. Sluk for maskinen 2. Tøm vandtanken, og fjern AquaClean-filteret eller et andet vandfilter 3. Fyld vandtanken med vand, og sæt den tilbage 4. Sæt maskinen tilbage på ON. Når maskinen er varmet op, skal du vælge varmt vand og lade 2 eller 3 kopper varmt vand løbe ud.
Hvis du bruger et AquaClean-vandfilter, skal du følge disse ekstra trin for at sikre, at filteret er klargjort og korrekt installeret til brug:
1. Ryst AquaClean-vandfilteret i 5 sekunder 2. Hold filteret med bunden i vejret ned i en beholder/skål med vand, indtil der ikke kommer flere luftbobler ud 3. Sæt filteret tilbage i vandtanken, og fyld vandtanken med vand 4. Genstart maskinen ved at slukke og tænde for den igen 5. Vælg varmt vand, og lad 2-3 kopper varmt vand løbe ud
Når fejlkode 14 vises, betyder det, at din Philips-espressomaskine er overophedet. Løs problemet ved at slukke maskinen og vente i 30 minutter, indtil den er kølet ned.
Hvis fejlkode 11 eller 19 vises, skal espressomaskinen justeres fra transport-/udendørstemperatur til stuetemperatur. Dette sker for det meste om vinteren, når det er koldt.
Løs problemet ved at slukke for maskinen i 30 minutter og derefter prøve igen.
Hvis ovenstående ikke løser problemet, kan det skyldes, at stikket på bagsiden af maskinen ikke sidder ordentligt fast. Løs problemet ved at sørge for, at stikket er sat korrekt i stikkontakten.
Hvis du bemærker andre fejlkoder end dem, der er nævnt ovenfor, bedes du kontakte os.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:EP5444/50 , EP5447/90 , EP4349/70 . Klik her for at vise flere produktnumre ›