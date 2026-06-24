Jeg kan se en fejlkode på min Philips-espressomaskine

Når du ser fejl 01, betyder det, at kaffekværnen i espressomaskinen ikke fungerer, som den skal, da kaffetragten er stoppet til.

For at løse problemet skal du fjerne tilstopningen i kaffetragten (med en kaffeske eller en støvsuger som beskrevet nedenfor):



1. Sluk for maskinen, og vent derefter, indtil maskinen er helt lydløs (der kan ikke høres støj fra den). Dette kan tage ca. 15 til 20 sekunder

2. Åbn lågen, og tag bryggeenheden ud

3. Åbn låget til tragten til formalet kaffe, og placer håndtaget på en ske i tragten. Hvis der ikke er en tragt til formalet kaffe, skal du stikke skeens håndtag op i kaffetragten nedefra

4. Vip håndtaget op og ned, indtil den malede kaffe, der forårsagede tilstopningen, ryger ud. Der skal muligvis lægges kræfter i.

5. Fjern og rengør for al formalet kaffe, der er faldet ned, med en støvsuger

6. Sæt derefter støvsugerens mundstykke på udløbet af kaffetragten, og dæk tragten til formalet kaffe med hånden. Du kan også sætte støvsugeren på toppen og dække bunden af kaffetragten.

7. Sæt bryggeenheden tilbage. Tænd derefter for maskinen, og tilbered en espresso.

8. Når espressoen er tilberedt, skal du sørge for, at der ikke sidder formalet kaffe tilbage i tragten. Hvis det ikke lykkes, skal fremgangsmåden for at fjerne tilstopning gentages.

Undlad at hælde eller spilde vand i beholderen til kaffebønner, så tragten ikke bliver tilstoppet.