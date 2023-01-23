Kaffen fra min Philips-espressomaskine er tynd

Hvis du bemærker, at Philips-espressomaskinen brygger tynd kaffe, kan det have flere årsager. Se mulige årsager og løsninger herunder.
Hvis det er første gang, du bruger din espressomaskine, er det normalt, at den første bryggede kaffe kan være lidt tynd, da systemet har brug for tid til at justere. Bryg endnu et par kopper kaffe, så maskinen kan optimere udtrækningen og den formalede kaffes kompakthed.
Skyl bryggeenheden en gang om ugen, da et snavset bryggeenhedsfilter kan medføre dårlig vandgennemstrømning og påvirke kaffens smag. Følg nedenstående vejledning for at rengøre bryggeenheden, eller se supportvideoen:
Sluk maskinen, og vent, indtil den er helt slukket og ikke længere laver støj (det tager ca. 15-20 sekunder)
Åbn lågen, og tag bryggeenheden ud
Skyl bryggeenheden grundigt under vandhanen med lunkent vand, og lad den lufttørre, inden du sætter den tilbage
Det er muligt, at kværnen under justering af dens indstilling ved et uheld blev væltet, og at de to sten til maling er kommet for tæt på hinanden. Hvis formalingen er for fin, absorberer den muligvis ikke vandet.
Løsningen er at justere formalingsindstillingen til en grovere indstilling ved at dreje indstillingsknappen til kværnen inde i beholderen til et højere antal eller større kaffebønner.
Kopstørrelsen, aromaindstillingen og kværnens indstillinger er maskinindstillinger, der har indflydelse på kaffens styrke. Vi anbefaler, at du prøver forskellige indstillinger.
Hvis du f.eks. vil øge styrken, skal du vælge den højeste aromaindstilling, indstille kværnen til en finere maling og vælge en mellemstor kopstørrelse.
Åbn låget til tragten til formalet kaffe, og kontroller, om den er tilstoppet med malet kaffe. Hvis beholderen til formalet kaffe er tilstoppet, kan du fjerne tilstopningen ved at følge nedenstående instruktioner:
Sluk maskinen, og vent, indtil den er helt slukket
Fjern bryggeenheden fra maskinen.
Åbn låget til tragten til formalet kaffe, og indsæt skeens håndtag i det.
Vip håndtaget op og ned, indtil den formalede kaffe, der forårsagede tilstopningen, ikke længere udgør en tilstopning.
Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:EP2339/40, EP5549/70, EP5547/90. Klik her for at vise flere produktnumre ›