Kaffen fra min Philips-espressomaskine er tynd

Det er muligt, at kværnen under justering af dens indstilling ved et uheld blev væltet, og at de to sten til maling er kommet for tæt på hinanden. Hvis formalingen er for fin, absorberer den muligvis ikke vandet.

Løsningen er at justere formalingsindstillingen til en grovere indstilling ved at dreje indstillingsknappen til kværnen inde i beholderen til et højere antal eller større kaffebønner.