Hvis din Philips-shaver ikke fungerer, ikke oplader eller ikke tænder, skal du følge fejlfindingstrinnene nedenfor.
Følg trinnene i den angivne rækkefølge. Selvom nogle trin kan synes indlysende, fjerner denne proces mange almindelige problemer og hjælper med at indsnævre den grundlæggende årsag.
Hvis du ikke rengør din Philips-shaver regelmæssigt, kan der ophobes hår og snavs omkring skærhovederne. Denne ophobning kan reducere ydeevnen og forhindre skærhovederne i at dreje rundt.
Se videoen nedenfor for at få en oversigt over, hvordan du rengør din shaver (selvom shavermodellerne er forskellige, gælder de samme principper for alle Philips-shavere. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. Hvis du ikke længere har den trykte version af brugervejledningen, kan du finde den online.)
Tip: Når du har trykket/klikket for at starte videoen, kan du trykke/klikke på tandhjulsikonet nederst i videoen for at aktivere undertekster for dit sprog (hvis det er nødvendigt).
Hvis din shaver ikke reagerer, når du trykker på tænd/sluk-knappen, skal du slutte den til en strømkilde og oplade den i mindst 2 timer.
Opladningstip
Hvis din shaver leveres med et USB-opladningskabel, skal du sikre dig, at du bruger en passende adapter eller en anden strømkilde (se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. Brugervejledningen er tilgængelig online, hvis du ikke længere har papirversionen).
Brug kun den oplader, der fulgte med dit produkt, eller en original Philips-reservedel.
Prøv at slutte et andet apparat til stikkontakten for at sikre, at stikkontakten fungerer.
Efterse opladningskablet og adapteren for tegn på skader. Hvis det er nødvendigt, kan du købe en ny oplader her.
Sørg for, at ladestikket er sat helt ind i shaveren.
Bemærk: Da mange Philips-shavere kan bruges til vådbarbering, har de en indbygget sikkerhedsmekanisme, der forhindrer dem i at tænde, når de er sluttet til en stikkontakt. Oplad shaveren, og tag stikket ud, før du tænder den.
Hvis du for nylig har skilt shaveren ad for at rengøre den eller udskifte skærhovederne, skal du dobbelttjekke, at du har samlet den korrekt igen. Hvis din shaver tænder, når skærenheden (den del af shaveren, der holder skærhovederne) er åben eller fjernet, betyder det, at skærhovederne er samlet forkert og forhindrer shaveren i at tænde.
Se i brugervejledningen for at finde ud af, hvordan du installerer skærhovederne korrekt. Brugervejledningen er tilgængelig online, hvis du ikke længere har papirversionen.
Mange Philips-shavere har en indbygget rejselås for at forhindre, at de tændes utilsigtet i en taske eller kuffert.
Rejselåsen er aktiveret, hvis et lille hængelåssymbol er synligt på shaverens håndtag. Sluk for den ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder (bemærk: på modeller med digitalt display skal du bruge det indbyggede display på håndtaget til at deaktivere rejselåsen).
Hvis du har fulgt ovenstående trin, og din Philips-shaver stadig ikke fungerer, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.