Hvis du ikke rengør din Philips-shaver regelmæssigt, kan der ophobes hår og snavs omkring skærhovederne. Denne ophobning kan reducere ydeevnen og forhindre skærhovederne i at dreje rundt.

Se videoen nedenfor for at få en oversigt over, hvordan du rengør din shaver (selvom shavermodellerne er forskellige, gælder de samme principper for alle Philips-shavere. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. Hvis du ikke længere har den trykte version af brugervejledningen, kan du finde den online.)

Tip: Når du har trykket/klikket for at starte videoen, kan du trykke/klikke på tandhjulsikonet nederst i videoen for at aktivere undertekster for dit sprog (hvis det er nødvendigt).