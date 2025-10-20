Søgeord

    Udgivet den 20 October 2025
    For at tilknytte din Philips Sonicare Bluetooth-tandbørste til Sonicare-appen skal du sørge for, at din tandbørste og telefon er parret via Bluetooth. Hvis du bruger appen første gang, skal du parre tandbørsten. Følg vejledningen i appen.
     
    Når tandbørsten er parret med appen, tilknyttes og synkroniseres den, når den tændes. Din telefon skal være i nærheden med Bluetooth aktiveret og appen åben.
     
    Ovenstående oplysninger gælder også for Sonicare For Kids-appen. Se videoen nedenfor for at få mere at vide.
     
