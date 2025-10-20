Philips-support

Hvordan tilknytter jeg min tandbørste til Sonicare-appen?

For at tilknytte din Philips Sonicare Bluetooth-tandbørste til Sonicare-appen skal du sørge for, at din tandbørste og telefon er parret via Bluetooth. Hvis du bruger appen første gang, skal du parre tandbørsten. Følg vejledningen i appen.



Når tandbørsten er parret med appen, tilknyttes og synkroniseres den, når den tændes. Din telefon skal være i nærheden med Bluetooth aktiveret og appen åben.

