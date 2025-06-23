    Hvordan rengør jeg min Philips Sonicare-tandbørste?

    Udgivet den 23. juni 2025

    Regelmæssig rengøring af din tandbørste og dine børstehoveder forlænger deres levetid og ydeevne. Rengør tandbørsten efter brug ved at skylle børstehovedet og børstehårene. Tør håndtaget af med en fugtig klud.

    Du kan rengøre tandbørstehovedet dagligt med Philips’ UV-rengøringsfunktion til børstehoveder, som fjerner 99 % af alle bakterier fra dine børstehoveder. 

    Vi anbefaler, at du foretager en grundig rengøring hver uge. Du skal blot følge de nemme trin nedenfor:
     

    1. Tag børstehovedet af.
    2. Skyl børstehovedets bund med varmt vand.
    3. Skyl metalskaftet i varmt vand.
    4. Tør hele håndtaget af med en klud, og sørg for at tørre omkring den øverste forsegling (omkring metalskaftet), knapperne på håndtaget og tandbørstens bund. 
    5. Brug en fugtig klud til at tørre hele håndtagets overflade. 


    Brug ikke opvaskemaskinen til at rengøre tandbørste eller tilbehør. Undgå at bruge skarpe genstande på gummipakningen eller knapperne, da de blive beskadiget.
     

