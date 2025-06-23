Regelmæssig rengøring af din tandbørste og dine børstehoveder forlænger deres levetid og ydeevne. Rengør tandbørsten efter brug ved at skylle børstehovedet og børstehårene. Tør håndtaget af med en fugtig klud.
Du kan rengøre tandbørstehovedet dagligt med Philips’ UV-rengøringsfunktion til børstehoveder, som fjerner 99 % af alle bakterier fra dine børstehoveder.
Vi anbefaler, at du foretager en grundig rengøring hver uge. Du skal blot følge de nemme trin nedenfor:
Brug ikke opvaskemaskinen til at rengøre tandbørste eller tilbehør. Undgå at bruge skarpe genstande på gummipakningen eller knapperne, da de blive beskadiget.
