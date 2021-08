Hvis børstehovederne slides, kan de begynde at producere mere støj. Et støjende håndtag kan indikere, at det er tid til at udskifte børstehovedet. Sørg for udelukkende at bruge ægte Philips-børstehoveder.

Hvis udskiftning af børstehovedet ikke løser problemet, skal du kontakte Philips Kundeservice.