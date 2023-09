Philips-support

Min Sonicare-tandbørste larmer

Hvis tandbørsten laver en høj lyd, kan nedenstående fejlfindingstip hjælpe dig med at finde en løsning.



Vi anbefaler, at du følger trinene i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Mellem trinene skal du kontrollere, om problemet er løst, før du går videre til næste. Du kan også se videoen nedenfor for at løse problemet.