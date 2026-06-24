Philips-support
Mit Philips Avent-badetermometer viser ikke aflæsninger.
Philips Avent Smart-badetermometeret er udviklet til at gøre livet lettere. Hvis aflæsningerne ikke vises, kan det være, at batteriet skal udskiftes.
- Skub godt til for at fjerne måleenheden fra gummietuiet (fig. 1)
- Sørg for, at der ikke er vanddråber på måleenheden. Tør den med en papirserviet
- Fjern de 4 skruer med en lille skruetrækker, og fjern dækslet til batterirummet (fig. 2)
- Fjern forsigtigt de tomme batterier, og isæt nye batterier (to LR44-knapcellebatterier).
- Skru skruerne tilbage i batterirummet for at lukke det igen.
- Skub måleenheden ind i gummietuiet igen.
Bemærk: Brug kun de anbefalede batterier, og sørg for, at du har samlet enheden korrekt før brug.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCH480/00 , SCH480/20 , SCH550/20 . Klik her for at vise flere produktnumre ›