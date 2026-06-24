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Philips-support

Mit Philips Avent-badetermometer viser ikke aflæsninger.

Philips Avent Smart-badetermometeret er udviklet til at gøre livet lettere. Hvis aflæsningerne ikke vises, kan det være, at batteriet skal udskiftes.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCH480/00 , SCH480/20 , SCH550/20 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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