Philips-support Mit Philips Avent-badetermometer viser ikke aflæsninger.

Philips Avent Smart-badetermometeret er udviklet til at gøre livet lettere. Hvis aflæsningerne ikke vises, kan det være, at batteriet skal udskiftes.

Trinvise instruktioner Skub godt til for at fjerne måleenheden fra gummietuiet (fig. 1) Sørg for, at der ikke er vanddråber på måleenheden. Tør den med en papirserviet Fjern de 4 skruer med en lille skruetrækker, og fjern dækslet til batterirummet (fig. 2) Fjern forsigtigt de tomme batterier, og isæt nye batterier (to LR44-knapcellebatterier). Skru skruerne tilbage i batterirummet for at lukke det igen. Skub måleenheden ind i gummietuiet igen. Bemærk: Brug kun de anbefalede batterier, og sørg for, at du har samlet enheden korrekt før brug.