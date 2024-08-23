Philips-support Min Sonicare-tandbørste vibrerer mindre kraftigt

Hvis instruktionerne nedenfor ikke hjælper, kan du kontakte os eller klikke her for at indsende en online-garantianmodning, så vi kan hjælpe dig med at få en erstatningsenhed. Alle Sonicare-tandbørster og Power Flossers leveres med 2 års garanti.



Hvis tandbørsten vibrerer mindre kraftigt, kan nedenstående fejlfindingstips hjælpe dig med at finde en løsning.



Vi anbefaler, at du følger trinnene i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Mellem trinene skal du kontrollere, om problemet er løst, før du går videre til næste.

1. Oplad batteriet helt. En tandbørste uden et fuldt opladet batteri kan muligvis bruge mere strøm til at vibrere ved den oprindelige styrke. Vi anbefaler, at du oplader den natten over i mindst 24 timer.



Opladerne til alle Sonicare-tandbørster er forskellige og ikke kompatible med andre Sonicare-modeller. Vi anbefaler opladning af tandbørsten med den originale oplader, der fulgte med tandbørsten. 2. Deaktiver EasyStart. Nogle tandbørster har EasyStart aktiveret som standard. Denne funktion får tandbørsten til at øge vibrationsniveauet langsomt efter hver tandbørstning. Stigningen i vibrationer vil forekomme i løbet af de første 14 børstninger. Hvis du ønsker, at tandbørsten skal vibrere normalt, anbefaler vi, at du slår EasyStart fra. 3. Udskift børstehovedet. Det kan også betyde, at børstehovedet er slidt. Vi anbefaler, at børstehovedet udskiftes hver tredje måned. Du kan købe et nyt børstehoved i vores onlinebutik.



Hvis du for nylig har udskiftet børstehovedet, skal du gå videre til næste trin. 4. Skift børstetilstand. Den valgte tilstand påvirker vibrationsniveauet din tandbørste. Nogle børstefunktioner er mindre kraftige, f.eks. TongueCare og Sensitive. Vi anbefaler, at du øger vibrationen ved at ændre børstetilstanden. Sluk for tandbørsten, og tryk på tilstands-/intensitetsknappen for at vælge den ønskede tilstand. 5. Skift intensitetsindstillingen. Nogle tandbørstemodeller har en intensitetsindstilling. Se i brugervejledningen, om tandbørsten har en intensitetsindstilling. Den valgte intensitetsindstilling kan påvirke tandbørstens vibrationsniveau. Du kan vælge mellem forskellige intensitetsniveauer. Tandbørsten vælger automatisk intensitetsniveauet baseret på det børstehoved, du bruger.



Under børstningen kan du ændre intensiteten ved at trykke på tilstands-/intensitetsknappen. Det er ikke muligt at justere intensiteten, når håndtaget er slukket. Har du stadig problemer med din tandbørste? Hvis ingen af disse tip hjælper, kan tandbørsten være beskadiget indvendigt. Vi anbefaler, at du anmoder om en reparation eller udskiftning af din tandbørste.