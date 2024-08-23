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Min Sonicare-tandbørste vibrerer mindre kraftigt

Hvis instruktionerne nedenfor ikke hjælper, kan du kontakte os eller klikke her for at indsende en online-garantianmodning, så vi kan hjælpe dig med at få en erstatningsenhed. Alle Sonicare-tandbørster og Power Flossers leveres med 2 års garanti. 

Hvis tandbørsten vibrerer mindre kraftigt, kan nedenstående fejlfindingstips hjælpe dig med at finde en løsning.

Vi anbefaler, at du følger trinnene i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Mellem trinene skal du kontrollere, om problemet er løst, før du går videre til næste. 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX3689/43 , HX3792/11 , HX3792/12 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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