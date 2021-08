Easystart hjælper dig med at vænne dig til at børste tænder elektrisk tand ved forsigtigt at øge børstestyrken de første 14 gange, du børster tænder. Brug Easystart-funktionen på din tandbørste for at opnå en mindre kraftfuld vibration.

Aktiver Easystart på din ProtectiveClean-tandbørste

Anbring din DiamondClean-tandbørste i opladeren

Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der høres to bip

Slip øjeblikkelig tænd/sluk-knappen efter de to bip.

Easystart er aktiveret, når du hører tre bip fra lav til høj, og lysindikatorerne blinker grønt

Easystart er deaktiveret, når du hører tre bip fra høj til lav, og lysindikatorerne blinker orange

Aktiver Easystart på din DiamondClean (Smart)-tandbørste

Anbring din DiamondClean (Smart)-tandbørste i opladeren.

Hold tænd/sluk-knappen nede

Tryk én gang på tænd/sluk-knappen