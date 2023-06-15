Mit Philips-blenderglas er låst fast på motorenheden

Hvis blenderglasset samles forkert, kan det låses fast på basisenheden (motorenheden).

For at løse dette skal du følge disse trin:

1) Tag stikket til blenderen ud af stikkontakten.

2) Åbn låget, og fjern ingredienserne fra blenderglasset.

3) Hold fast i blenderglassets håndtag, løft op i det, og drej det mod uret samtidig.

4) Nu er blenderglasset lige til at fjerne.