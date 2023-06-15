Mit Philips-blenderglas er låst fast på motorenheden
I det uheldige tilfælde at dit Philips-blenderglas låses fast på motorenheden/basisenheden, kan der være en enkel løsning. Find ud af, hvordan du løser problemet, her.
Hvis blenderglasset samles forkert, kan det låses fast på basisenheden (motorenheden).
For at løse dette skal du følge disse trin:
1) Tag stikket til blenderen ud af stikkontakten.
2) Åbn låget, og fjern ingredienserne fra blenderglasset.
3) Hold fast i blenderglassets håndtag, løft op i det, og drej det mod uret samtidig.
4) Nu er blenderglasset lige til at fjerne.
For at undgå, at blenderglasset låses fast på basisenheden, skal du sørge for at sætte det korrekt på. Det gør du ved at følge disse trin:
1) Placér blenderglasset i kraven på basisenheden.
2) Fastgør blenderglasset på basisenheden.
3) Der er et sort mærke på kraven lige under blenderglassets håndtag. Placér det sorte mærke ud for oplåsningsikonet på motorenheden. Drej blenderglasset med uret, indtil det sorte mærke er ud for låseikonet.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:HR3655/00 .