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Philips-support

Mit Philips-blenderglas er låst fast på motorenheden

I det uheldige tilfælde at dit Philips-blenderglas låses fast på motorenheden/basisenheden, kan der være en enkel løsning. Find ud af, hvordan du løser problemet, her. 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HR3655/00 .

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