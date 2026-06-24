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Philips-support

Mit digitale Philips Avent-termometer viser en prik på displayet

Prikken på displayet på dit Philips Avent-termometer fortæller dig, at batteriet er ved at løbe tør for strøm. Sørg for at udskifte batteriet, så snart du ser, at dette symbol lyser for at sikre termometeret er nøjagtigt. Find ud af, hvordan du selv udskifter batteriet.

Avent Thermometer battery indicator

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCH400/00 , SCH400/30 .

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