Philips-support Mit digitale Philips Avent-termometer viser en prik på displayet

Prikken på displayet på dit Philips Avent-termometer fortæller dig, at batteriet er ved at løbe tør for strøm. Sørg for at udskifte batteriet, så snart du ser, at dette symbol lyser for at sikre termometeret er nøjagtigt. Find ud af, hvordan du selv udskifter batteriet.

Batteriet i dit Philips Avent-termometer skal snart udskiftes Udskift batteriet, så snart du ser batteriindikatoren for at sikre termometeret er nøjagtigt. Vejledning til udskiftning af batteriet Tryk forsigtigt på siden af dækslet for at fjerne det Fjern forsigtigt batteriet fra bakken. Bemærk: Træk ikke batteribakken (A) mere end 1 cm ud, da sensoren ellers kan knække af. Du skal trække den lidt ud for at komme ind til batteriet. Sæt det nye batteri i Sæt dækslet tilbage på termometeret BEMÆRK: Batterier indeholder farlige materialer. Sørg for at bortskaffe brugte batterier på korrekt vis.