Min ledningsfri Philips-støvsuger løber hurtigt tør for batteri

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Hvis din ledningsfri Philips-støvsuger løber tør for batteri for hurtigt, skal du finde modellen på røret til dit apparat og læse vores artikel nedenfor for at finde mulige årsager og løsninger.
Din støvsuger leveres med forskellige indstillinger for sugestyrke afhængigt af modellen. En højere indstilling bruger mere batteristrøm end en lavere indstilling. Desuden kan gulvtypen og støvsugerens konfiguration påvirke driftstiden. Hvis du f.eks. kun bruger den håndholdte enhed, vil batteriet være mere energibesparende end med hele røret og mundstykket monteret på den håndholdte enhed.
Nedenfor findes de anbefalede indstillinger til daglig brug for hver model.
Den højeste indstilling på dit ledningsfri støvsuger i Philips 8000-serien er "Turbo", og den har en meget høj sugestyrke. Det betyder, at apparatet bruger batteriet meget hurtigt i indstillingen "Turbo". Denne indstilling er beregnet til rengøring af meget snavsede pletter. Ved normale mængder snavs kan din batteridrevne ledningsfri Philips-støvsuger i 8000-serien bruges i indstillingen "Eco" eller “Normal”. Nedenfor findes nogle af de mest almindelige opsætninger og deres driftstid afhængigt af den anvendte effektindstilling.
Med hele stangen (håndholdt, rør og mundstykke) med genkendelse af gulvtype slået til.
Her er driftstiderne for de tre indstillinger for sugestyrke (se billede 1):
Den højeste indstilling på din Philips SpeedPro Max-støvsuger er "Turbo", og den har en meget høj sugestyrke. Det betyder, at apparatet bruger batteriet meget hurtigt i indstillingen "Turbo". Denne indstilling er beregnet til rengøring af meget snavsede pletter. Ved normale mængder snavs kan Philips SpeedPro Max bruges med indstilling "1" eller "2".
Den højeste indstilling på dit ledningsfri støvsuger i Philips 7000-serien er "Turbo", og den har en meget høj sugestyrke. Det betyder, at apparatet bruger batteriet meget hurtigt i indstillingen "Turbo". Denne indstilling er beregnet til rengøring af meget snavsede pletter. Ved normale mængder snavs kan din batteridrevne ledningsfri Philips-støvsuger i 7000-serien bruges i indstillingen "Eco" eller “Normal”. Nedenfor findes nogle af de mest almindelige opsætninger og deres driftstid afhængigt af den anvendte indstilling for sugestyrke.
Med hele stangen (håndholdt, rør og mundstykke) eller hele stangen (håndholdt, rør og mundstykke) og vandtank, med genkendelse af gulvtype slået til.
Her er driftstiderne for de tre indstillinger for sugestyrke (se billede 1):
Den højeste indstilling på din Philips SpeedPro Max-støvsuger er "Turbo", og den har en meget høj sugestyrke. Det betyder, at apparatet bruger batteriet meget hurtigt i indstillingen "Turbo". Denne indstilling er beregnet til rengøring af meget snavsede pletter. Ved normale mængder snavs kan Philips SpeedPro Max bruges med indstilling "1" eller "2".
Den højeste indstilling på dit ledningsfri støvsuger i Philips 5000-serien er "Turbo", og den har en meget høj sugestyrke. Det betyder, at apparatet bruger batteriet meget hurtigt i indstillingen "Turbo" (C). Denne indstilling er beregnet til rengøring af meget snavsede pletter. Ved normale mængder snavs kan din batteridrevne ledningsfri Philips-støvsuger i 5000-serien bruges i indstillingen "Eco" (A) eller "Normal" (B). Nedenfor findes nogle af de mest almindelige opsætninger og deres driftstid afhængigt af den anvendte indstilling for sugestyrke.
Med hele stangen (håndholdt, rør og mundstykke) eller hele stangen (håndholdt, rør og mundstykke) og vandtank.
Her er driftstiderne for de tre indstillinger for sugestyrke (se billede 1):
Philips SpeedPro-støvsugeren har to indstillinger for sugestyrke: "1" og "2". Den anbefalede indstilling til normal daglig brug er indstilling "1". Den højeste indstilling er "2" og har højere sugestyrke. Indstilling 2 er beregnet til rengøring af meget snavsede pletter. Batteriet opbruges meget hurtigt i indstilling "2", så til normale mængder snavs er det bedst at bruge støvsugeren i indstilling "1".
Den højeste indstilling på din ledningsfrie Philips-støvsuger i 3000- eller 2000-serien er "Turbo", og den har en høj sugestyrke. Det betyder, at apparatet bruger batteriet hurtigt i indstillingen "Turbo". Denne indstilling er beregnet til rengøring af meget snavsede pletter. Ved normale mængder støv kan den ledningsfri Philips-støvsuger i 3000- eller 2000-serien bruges i indstillingen "Eco". Nedenfor findes nogle af de mest almindelige opsætninger og deres driftstid afhængigt af den anvendte indstilling for sugestyrke.
3000-serien
Med hele stangen (håndholdt, rør og mundstykke) eller håndholdt, rør, mundstykke og vandtank (XC31xx).
Her er driftstiderne for de to indstillinger for sugestyrke (se billede 1):
Hvis du har en SpeedPro eller SpeedPro Max-støvsuger, kan du få udskiftet batteriet på et Philips-servicecenter eller via vores kundeservice. Du kan kontakte os, hvis du har brug for yderligere hjælp, påwww.philips.com/support.
Hvis du har en ledningsfri støvsuger i 8000-, 7000- eller 3000-serien (teksten "SpeedPro" eller "SpeedPro Max" er ikke trykt på røret), kan du selv fjerne det genopladelige batteri fra apparatet og købe et nyt på vores websted ved at søge efter XV1797 til 8000- og 7000-serien eller XV1633/01 til 3000-serien i søgevinduet. Det er ikke muligt at købe et batteri online til en ledningsfri støvsuger i 2000-serien. Du kan kontakte os, hvis du har brug for yderligere hjælp, på www.philips.com/support.
Før du fjerner batteriet, skal du sørge for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at batteriet er afladet. Træf de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du bortskaffer batterier.
Følg instruktionerne nedenfor for at fjerne batteriet:
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
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