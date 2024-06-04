Min ledningsfri Philips-støvsuger løber hurtigt tør for batteri

Den højeste indstilling på dit ledningsfri støvsuger i Philips 8000-serien er "Turbo", og den har en meget høj sugestyrke. Det betyder, at apparatet bruger batteriet meget hurtigt i indstillingen "Turbo". Denne indstilling er beregnet til rengøring af meget snavsede pletter. Ved normale mængder snavs kan din batteridrevne ledningsfri Philips-støvsuger i 8000-serien bruges i indstillingen "Eco" eller “Normal”. Nedenfor findes nogle af de mest almindelige opsætninger og deres driftstid afhængigt af den anvendte effektindstilling.



Med hele stangen (håndholdt, rør og mundstykke) med genkendelse af gulvtype slået til.

Her er driftstiderne for de tre indstillinger for sugestyrke (se billede 1):

Eco (driftstid 29 – 50 minutter).

Normal (driftstid 19 – 28 minutter).

Turbo (driftstid 13 – 20 minutter).

Med hele stangen (håndholdt, rør og mundstykke) med genkendelse af gulvtype slået fra.

Her er driftstiderne for de tre indstillinger for sugestyrke (se billede 2):

Eco (driftstid 29 – 43 minutter).

Normal (driftstid 19 – 26 minutter).

Turbo (driftstid 13 – 17 minutter).

Kun den håndholdte enhed eller den håndholdte enhed, røret og støvsuger- og moppemundstykket eller den håndholdte enhed og tilbehøret (sprækkemundstykke, blød børste, kombinationsværktøj, møbelmundstykke).

Her er driftstiderne for de tre indstillinger for sugestyrke (se billede 3):

Eco (driftstid 72 – 80 minutter).

Normal (driftstid 32 – 35 minutter).

Turbo (driftstid 26 – 30 minutter).

Brug af den håndholdte enhed og MiniTurbo-børsten.

Her er driftstiderne for de tre indstillinger for sugestyrke (se billede 4):

Eco (driftstid 53 – 58 minutter).

Normal (driftstid 27 – 30 minutter).

Turbo (driftstid 17 – 19 minutter).

Noter :