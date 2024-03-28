Min trådløse Philips-støvsuger glider ikke godt på tæpper
Hvis din ledningsfri Philips-støvsuger ikke glider let hen over tæpper, kan du læse det følgende, for at se, hvad du kan gøre for at løse problemet.
Vi anbefaler, at du vælger den laveste indstilling til støvsugning af tæpper med den ledningsfri støvsuger, især hvis tæppet har luv. Højere indstillinger er meget kraftige og kan give for meget sugning mod gulvtæppet, hvilket gør det svært for apparatet at glide.
Det er normalt sværere at støvsuge tæpper i bestemte vinkler med din ledningsfri Philips-støvsuger. Dette kan skyldes luvens retning. Hvis du oplever problemer med at støvsuge gulvtæppet i én retning, skal du prøve at skifte retning, indtil du finder den vinkel, der giver den bedste glidende bevægelse. Du kan også sænke rørets vinkel, så mundstykket glider nemt hen over gulvtæppet. Det anbefales at støvsuge gulvtæppet i samme retning som luven. Du kan også prøve at skrue ned for sugestyrken og reducere holdehøjden.
Ud over de to store hjul bag på mundstykket er der også to mindre hjul i det nederste forreste hjørne på mundstykket. Regelmæssig fjernelse af snavs fra hjulene på mundstykket kan være med til at sikre den bedste ydeevne.
Nedenstående oplysninger gælder kun for 8000- og 7000-serien af ledningsfri støvsugere. Aktiver funktionen til genkendelse af gulvtype i den digitale menu for at få den bedste registrering af din gulvtype.
Bemærk: Bekræft dit valg ved at trykke på menuknappen
Hvis du vil have flere oplysninger, kan du se videoen nedenfor.
Løste disse trin ikke problemet? Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte os på http://www.philips.com/support
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Klik her for at vise flere produktnumre ›