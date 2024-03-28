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Philips-support

Min trådløse Philips-støvsuger glider ikke godt på tæpper

Hvis din ledningsfri Philips-støvsuger ikke glider let hen over tæpper, kan du læse det følgende, for at se, hvad du kan gøre for at løse problemet.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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