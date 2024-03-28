Min trådløse Philips-støvsuger glider ikke godt på tæpper

Det er normalt sværere at støvsuge tæpper i bestemte vinkler med din ledningsfri Philips-støvsuger. Dette kan skyldes luvens retning. Hvis du oplever problemer med at støvsuge gulvtæppet i én retning, skal du prøve at skifte retning, indtil du finder den vinkel, der giver den bedste glidende bevægelse.

Du kan også sænke rørets vinkel, så mundstykket glider nemt hen over gulvtæppet. Det anbefales at støvsuge gulvtæppet i samme retning som luven. Du kan også prøve at skrue ned for sugestyrken og reducere holdehøjden.