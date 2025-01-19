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Min Philips-støvsuger har lav sugeeffekt

Hvis sugestyrken på din Philips-støvsuger ikke er så god som forventet, kan der være flere årsager. Find ud af i artiklen nedenfor, hvordan du selv kan løse problemet.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XD6142/12 , XD8122/10 , XD5123/10 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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