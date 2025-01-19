Min Philips-støvsuger har lav sugeeffekt

Hvis sugestyrken på din Philips-støvsuger ikke er så god som forventet, kan der være flere årsager. Find ud af i artiklen nedenfor, hvordan du selv kan løse problemet.
Når støvposen eller støvbeholderen til Philips-støvsugeren er fuld, vil sugestyrken være lavere end normalt:
Hvis du har en støvsuger med pose, skal du kontrollere, om støvposen er fuld, og hvis det er tilfældet, skal du altid udskifte støvposen med en ny. Genbrug ikke en støvpose, da støvposens porer kan blive tilstoppede og reducere sugestyrken. Egnede støvsugerposer til alle Philips-støvsugere er s-bag®-støvsugerposer FC8021 og FC8022.
Hvis du har en støvsuger uden pose, skal du kontrollere, om støvbeholderen er fuld, og hvis det er tilfældet, skal du tømme den.
Hvis din Philips-støvsuger ikke opsamler snavs som forventet, kan det skyldes, at slangen, røret eller mundstykket er tilstoppet eller blokeret. Børsten kan desuden være viklet ind i hår, hvilket også kan reducere sugestyrken, da luften ikke kan strømme gennem enheden.
Kontrollér, om nogle af disse dele er blokerede, og fjern blokeringerne. Da rengøringsinstruktionerne for hver model kan variere, skal du se brugervejledningen for at få detaljerede instruktioner.
Et snavset filter forhindrer luften i at strømme gennem apparatet og kan reducere sugestyrken.
Dit apparat har to filtre: et motorbeskyttelsesfilter og et udstødningsfilter:
Motorbeskyttelsesfilteret kan vaskes og skal rengøres hver fjerde til sjette uge eller mindst hver gang, du udskifter støvposen. Vi anbefaler, dette filter udskiftes hvert år.
Udstødningsfilteret kan ikke vaskes, og det er tilstrækkeligt at udskifte det årligt.
Rengøring af motorbeskyttelsesfilteret
Motorbeskyttelsesfilteret er placeret bag støvposen. Hvis du fjerner støvposeholderen med støvposen, kan du se motorbeskyttelsesfilteret. Følg disse enkle trin for at rense filteret:
Tag filterhuset og skumfilteret ud af apparatet (billede A1).
Tag det vaskbare skumfilter ud af filterhuset (billede A2).
Bank skumfilteret hen over en affaldsspand for at rengøre og vaske filteret forsigtigt og fjerne indlejret snavs. Fokusér på områder med synlig ophobning, men undgå kraftig skrubning for ikke at beskadige fibrene i filteret. Skyl filteret under rindende vand, indtil vandet er klart (billede A3).
Vent 24 timer, indtil skumfilteret er helt tørt (billede A4).
Saml delene (billede A5 og A6).
Udskiftning af udstødningsfilteret:
Udstødningsfilteret er placeret på bagsiden (eller i bunden i nogle tilfælde) af din støvsuger bag et aftageligt gitter. Dette filter må ikke vaskes eller rengøres. For at opnå optimal ydeevne anbefaler vi på det kraftigste, at udstødningsfilteret udskiftes hvert år (billede B).
Hvis du har en Philips-støvsuger uden pose, leveres apparatet med en støvbeholder. Sørg for, at apparatets låg er placeret korrekt som vist på billedet nedenfor.
Nogle Philips-støvsugere leveres med indstilling af sugestyrken.
Denne indstilling af sugestyrken indeholder ikoner, der ligner dem, der vises på billedet nedenfor. Normalt kan du finde den på fjernbetjeningen, grebet eller selve støvsugeren. Hvis apparatet har denne indstilling, skal du kontrollere, om det er indstillet til den ønskede sugestyrke. Hvis det ikke er tilfældet, kan du øge niveauet.
Hvis ovenstående løsninger ikke løser problemet, bedes du indlevere apparatet hos et Philips-servicecenter eller kontakte os for at få yderligere hjælp på http://www.philips.com/support.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:XD6142/12 , XD8122/10 , XD5123/10 . Klik her for at vise flere produktnumre ›