Min Philips-støvsuger har lav sugeeffekt

Hvis din Philips-støvsuger ikke opsamler snavs som forventet, kan det skyldes, at slangen, røret eller mundstykket er tilstoppet eller blokeret. Børsten kan desuden være viklet ind i hår, hvilket også kan reducere sugestyrken, da luften ikke kan strømme gennem enheden.

Kontrollér, om nogle af disse dele er blokerede, og fjern blokeringerne. Da rengøringsinstruktionerne for hver model kan variere, skal du se brugervejledningen for at få detaljerede instruktioner.