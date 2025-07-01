Min Philips Airfryer laver en lyd

Hvis den støj, du hører, lyder som en blæser, der roterer meget hurtigt, er dette normalt.



Din Philips Airfryer har en blæser indeni, som hjælper med at holde de indvendige dele kølige, mens apparatet er tændt.

Denne støj kan være op til 65 dB (decibel), eller så høj som den støj, en gennemsnitlig støvsuger ville lave.



I dette tilfælde skal du ikke at bekymre dig, der er intet galt med din Airfryer.