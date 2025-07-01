Min Philips Airfryer laver en lyd

Hvis din Philips Airfryer laver en lyd, kan du nedenfor finde ud af, hvordan du selv løser problemet.
Hvis den støj, du hører, lyder som en blæser, der roterer meget hurtigt, er dette normalt.
Din Philips Airfryer har en blæser indeni, som hjælper med at holde de indvendige dele kølige, mens apparatet er tændt. Denne støj kan være op til 65 dB (decibel), eller så høj som den støj, en gennemsnitlig støvsuger ville lave.
I dette tilfælde skal du ikke at bekymre dig, der er intet galt med din Airfryer.
Hvis støjen er højere eller anderledes end den sædvanlige lyd, du hører fra blæseren (f.eks. en blafrende eller vibrerende lyd), er der en løs del i din Philips Airfryer.
Hvis det er tilfældet, kan du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9220/20R1 . Klik her for at vise flere produktnumre ›