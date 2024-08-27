Hvis instruktionerne nedenfor ikke hjælper, kan du kontakte os eller klikke her for at indsende en online-garantianmodning, så vi kan hjælpe dig med at få en ny enhed. Alle Sonicare-tandbørster og Power Flossers leveres med 2 års garanti.
Hvis tandbørsten ikke oplader, kan nedenstående fejlfindingstips hjælpe dig med at finde en løsning.
Vi anbefaler, at du følger trinnene i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Mellem trinene skal du kontrollere, om problemet er løst, før du går videre til næste.
Opladerne til alle Sonicare-tandbørster er forskellige og kan ikke anvendes sammen med andre Sonicare-modeller. Vi anbefaler opladning af tandbørsten med den originale oplader, der fulgte med tandbørsten.
Bemærk: Hvis du befinder dig i Kina og har købt din tandbørste før 1. september 2024, skal du ringe til 4008 800 008 for at få support.
Oplader din tandbørste ikke, når den er tilsluttet? Din stikkontakt fungerer muligvis ikke. Prøv at bruge en anden stikkontakt til at oplade den.
Prøv at kontrollere, om opladningsadapteren eller ledningen er beskadiget. Hvis adapteren eller ledningen er beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge den. Køb en erstatning i vores onlinebutik.
Hvis du bruger en opladerenhed, pude eller glas, skal du sørge for, at tandbørsten er placeret midt på opladeren. Tandbørsten afgiver to korte bip, eller batteriindikatoren lyser for at bekræfte, at tandbørsten er placeret korrekt i opladeren.
Sørg for, at opladeren ikke placeres på en metaloverflade eller i nærheden af andre opladere, da dette kan forårsage interferens under opladning.
Hvis ingen af disse tip hjælper, kan tandbørsten være beskadiget indvendigt. Vi anbefaler, at du anmoder om en reparation eller udskiftning af din tandbørste.