Min Sonicare-tandbørste vibrerer ikke

Hvis tandbørsten ikke vibrerer eller ikke tænder, kan nedenstående fejlfindingstips hjælpe dig med at finde en løsning.
Vi anbefaler, at du følger trinnene i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Mellem trinene skal du kontrollere, om problemet er løst, før du går videre til næste.
Rester af tandpasta kan ophobes omkring tænd/sluk-knappen. Resterne får tænd/sluk-knappen til at sidde fast og ikke tænde. Vi anbefaler at rengøre tænd/sluk-knappen og det omgivende område med en fugtig klud.
Hvis tandbørstens batteri ikke er fuldt opladet, skal det muligvis oplades for at få tandbørsten til at vibrere. Vi anbefaler, at du oplader i mindst 24 timer. For at undgå at dette sker igen, kan du lade tandbørsten sidde i opladeren hele tiden.
Hvis du ikke har brugt tandbørsten i en måned eller mere, er batteriet muligvis løbet tør for strøm. Sæt håndtaget i opladeren. Batteriet oplades, men det kan tage et par minutter, før batteriindikatoren lyser. Vi anbefaler, at du oplader tandbørsten i mindst 24 timer.
Prøv at bruge en anden stikkontakt til at oplade tandbørsten helt. En defekt strømkilde, der er sluttet til opladeren, kan medføre, at tandbørsten ikke oplades. I nogle lande har stikkontakten i badeværelset en sikkerhedsfunktion, der slukker for strømkilden. Sørg for, at stikkontakten er tændt, før du oplader tandbørsten.
Hvis tandbørsten tænder, og batteriindikatoren lyser, men der ikke er vibrationer, er tandbørsten beskadiget indvendigt. Vi anbefaler, at du anmoder om en onlinereparation eller udskiftning.
Hvis ingen af disse tip hjælper, kan tandbørsten være beskadiget indvendigt. Vi anbefaler, at du kontakter os .
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:HX6500/03 , HX6600/52 , HX6600/51 . Klik her for at vise flere produktnumre ›