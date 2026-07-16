Min Philips Avent Natural- eller Natural Response-sut klapper sammen
Hvis du oplever, at sutten klapper sammen, eller at sutten bliver trukket ind i flasken, kan antikolikventilen være blokeret eller have sat sig fast. Nedenfor finder du yderligere oplysninger og trin til, hvordan du løser dette. Det er dog vigtigt først at vide, hvilken type sut, du har: Natural eller Natural Response.
Den nye Natural Response-sut har følgende funktioner:
Slids på spidsen af sutten i stedet for et hul;
Hvirvlende-design langs 'kronbladene';
Gråt PHILIPS AVENT-logo på flasken.
Se illustrationen nedenfor for at se, om du har den originale Natural- eller den nye Natural Response-sut.
På den tidligere version af Natural-sutten er antikolikventilen placeret under et af de numre, der er trykt i bunden af sutten. Natural-sutterne har tre nummerindikatorer på siderne, mens de nye Natural Response-sutter kun har én.
Rengør sutterne regelmæssigt for at undgå blokering af antikolikventilen. Hold sutten under ventilen, og hiv godt i spidsen, indtil du kan se, at ventilen åbner sig.
Hvis sutten klapper sammen under madningen, skal du følge trinene nedenfor for at finde ud af, hvordan du løser problemet:
Træk sutten ud af flasken med rene fingre eller en tang.
Find ventilen, som er placeret under et af de numre, der er trykt i bunden af sutten.
Træk i sutten sidelæns, mens du sørger for, at ventilen er øverst, når du trækker i sutten fra siden. Hiv godt til, indtil du kan se, at ventilen åbner sig.
Når den er åbnet, kan du fortsætte med madningen.
I den nye Natural Response-sut er antikolikventilen placeret modsat det nummer, der er trykt i bunden af sutten. Rengør sutterne regelmæssigt for at undgå, at antikolikventilen blokeres. Massér ventilen forsigtigt mellem dine rene fingre for at åbne den igen. Undgå at trække for hårdt i spidsen af sutten, så den ikke går i stykker.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:SCY903/71 , SCY906/11 , SCD838/13 . Klik her for at vise flere produktnumre ›