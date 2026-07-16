Min Philips Avent Natural- eller Natural Response-sut klapper sammen

På den tidligere version af Natural-sutten er antikolikventilen placeret under et af de numre, der er trykt i bunden af sutten. Natural-sutterne har tre nummerindikatorer på siderne, mens de nye Natural Response-sutter kun har én.



Rengør sutterne regelmæssigt for at undgå blokering af antikolikventilen. Hold sutten under ventilen, og hiv godt i spidsen, indtil du kan se, at ventilen åbner sig.



Hvis sutten klapper sammen under madningen, skal du følge trinene nedenfor for at finde ud af, hvordan du løser problemet:

Træk sutten ud af flasken med rene fingre eller en tang. Find ventilen, som er placeret under et af de numre, der er trykt i bunden af sutten. Træk i sutten sidelæns, mens du sørger for, at ventilen er øverst, når du trækker i sutten fra siden. Hiv godt til, indtil du kan se, at ventilen åbner sig. Når den er åbnet, kan du fortsætte med madningen.