ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Supportwebsted

Philips-support

Min Philips Avent Natural- eller Natural Response-sut klapper sammen

Hvis du oplever, at sutten klapper sammen, eller at sutten bliver trukket ind i flasken, kan antikolikventilen være blokeret eller have sat sig fast. Nedenfor finder du yderligere oplysninger og trin til, hvordan du løser dette.
Det er dog vigtigt først at vide, hvilken type sut, du har: Natural eller Natural Response.
 

Philips Avent regular and collapse nipples

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCY903/71 , SCY906/11 , SCD838/13 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

Ofte stillede spørgsmål

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Leder du efter noget andet?

Se alle Philips Support-muligheder

Supportwebsted