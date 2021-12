Wi-Fi-indikatoren er slukket

- Kaffemaskinen er ikke tilsluttet dit Wi-Fi-hjemmenetværk (der er ikke foretaget indledende Wi-Fi-opsætning).

- Maskinens Wi-Fi-forbindelse er slået fra.

- Wi-Fi-hjemmenetværket fungerer ikke korrekt.

- Forbindelsen til dit Wi-Fi-hjemmenetværk er blevet afbrudt, f.eks. fordi routeren er udskiftet, eller fordi netværksnavnet eller adgangskoden er blevet ændret.

- Afstanden mellem kaffemaskinen og routeren er for stor.



Wi-Fi-indikatoren er tændt

- Wi-Fi-opsætningen er udført, og kaffemaskinen er tilsluttet Wi-Fi-hjemmenetværket.



Wi-Fi-indikatoren bliver ved med at lyse, når jeg har slukket for maskinen

- For at kunne modtage opdateringer skal Wi-Fi-modulet være tilgængeligt, og derfor forbliver Wi-Fi-indikatoren tændt.



Wi-Fi-indikatoren blinker

- Kaffemaskinen er i opsætningstilstand under Wi-Fi-opsætningen. Knapperne på kaffemaskinen er inaktive.

- Hvis maskinen allerede var tilsluttet, betyder det blinkende lys, at kaffemaskinen er i gang med at oprette forbindelse til Wi-Fi-hjemmenetværket igen.

- Hvis maskinen er tilsluttet Wi-Fi-netværket, betyder det langsomt blinkende lys, at kaffemaskinen opdaterer firmwaren. Denne opdatering kan tage flere minutter, og i denne periode kan kaffemaskinen ikke bruges.