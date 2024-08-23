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Hvordan forbinder jeg min Philips Sonicare-tandbørste til Sonicare-appen (kun Android)?

En firmwareopdatering er tilgængelig, der løser et problem i operativsystemet på nogle Android-telefoner, hvor der ikke kunne oprettes forbindelse.

Følg nedenstående trin for at opdatere din firmware og forbinde din Philips Sonicare-tandbørste til Sonicare-appen. 

    Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/08 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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