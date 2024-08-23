Philips-support Hvordan forbinder jeg min Philips Sonicare-tandbørste til Sonicare-appen (kun Android)?

En firmwareopdatering er tilgængelig, der løser et problem i operativsystemet på nogle Android-telefoner, hvor der ikke kunne oprettes forbindelse.

Følg nedenstående trin for at opdatere din firmware og forbinde din Philips Sonicare-tandbørste til Sonicare-appen.

Trin 1 Åbn Sonicare-appen, og forbind tandbørsten. Du bør blive bedt om at gøre følgende på skærmen:

Trin 2 Du vil nu få vist skærmbilledet Connection help (Hjælp til forbindelse). Følg instruktionerne på skærmen (vist nedenfor).



Følg disse trin under Indstillinger eller på Statuslinjen på din mobilenhed:



1. Slå Wi-Fi fra.



2. Slå Flytilstand til og derefter fra.



3. Lad Wi-Fi- og Flytilstand være slået fra og Bluetooth være slået til.



Gå tilbage til appen, tryk på tilstandsknappen på tandbørsten, og klik på knappen "Update” (Opdater) nedenfor for at oprette forbindelse og starte firmwareopdateringen. Trin 3 Du får nu vist skærmbilledet My handle update (Opdatering af mit håndtag), hvor der står, at firmwaren opdateres.



Bemærk: Sæt ikke håndtaget i opladeren, og forbliv nær apparatet under opdateringen. Trin 4 Du vil derefter få vist meddelelsen Update complete (opdateringen er fuldført). Du kan nu trykke Continue (Fortsæt) og betjene appen.



Oplever du stadig problemer med din forbindelse? Hvis du stadig oplever problemer med at forbinde din Philips Sonicare-tandbørste til Sonicare-appen på din Android-enhed, kan du besøge vores reparations- eller udskiftningsside eller Philips' websted.