Philips-support Hvordan genopretter jeg forbindelsen mellem min Philips Sonicare-tandbørste og Sonicare-appen (kun Android)?

En firmwareopdatering er tilgængelig, der løser et problem i operativsystemet på nogle Android-telefoner, hvor der ikke kunne oprettes forbindelse.

Følg nedenstående trin for at opdatere din firmware og genoprette forbindelsen mellem din Philips Sonicare-tandbørste og Sonicare-appen.

Trin 1 Åbn Sonicare-appen, og forbind tandbørsten. Du bør blive bedt om at gøre følgende på skærmen:

Trin 2 Du vil nu blive bedt om at bruge Connection help-skærmbilledet (Hjælp til forbindelse). Følg instruktionerne på skærmen (vist nedenfor).



Følg disse trin under Indstillinger eller på Statuslinjen på din mobilenhed:



1. Slå Wi-Fi fra.



2. Slå Flytilstand til og derefter fra.



3. Lad Wi-Fi- og flytilstand være slået fra og Bluetooth være slået til.



Gå tilbage til appen, tryk på tilstandsknappen på tandbørsten, og klik på knappen "Update” (Opdater) nedenfor for at oprette forbindelse og starte firmwareopdateringen. Trin 3 Du vil blive sendt til en skærm, der ligner den nedenfor (afhængigt af modellen af tandbørstens håndtag).



Klik på knappen Favorites (Foretrukne).

Trin 4 Du får nu vist skærmbilledet My handle update (Opdatering af mit håndtag), hvor der står, at firmwaren opdateres.



Bemærk: Sæt ikke håndtaget i opladeren, og forbliv nær apparatet under opdateringen. Trin 5 Du vil derefter få vist meddelelsen Update complete (opdateringen er fuldført). Du kan nu trykke Continue (Fortsæt) og betjene appen.

Oplever du stadig problemer med din forbindelse? Hvis du stadig oplever problemer med at genoprette forbindelsen mellem din Philips Sonicare-tandbørste og Sonicare-appen på din Android-enhed, kan du besøge vores reparations- eller udskiftningsside eller Philips' websted.