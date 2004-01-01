Min hud er irriteret efter brug af Philips-shaveren
Udgivet den 05. marts 2025
Hvis det er første gang, du bruger en Philips-shaver, eller hvis du har udskiftet skærhovederne, skal du huske, at din hud skal tilpasse sig (nye) skærhoveder. Det betyder, at din hud kan føles lidt irriteret i begyndelsen. Giv dig selv en tilvænningsperiode på to til tre uger med dit nye Philips-shaversystem. Du kan også bruge aloe vera-creme/-lotion, en skånsom fugtighedscreme eller en alkoholfri aftershave-lotion for at minimere hudirritation efter barbering. Overvej også at give huden en vis tilvænningstid, så den kan komme sig mellem hver barbering.
Nedenfor er nogle tip til at få det bedste resultat af din Philips-shaver og undgå ubehag og irritation.
Sørg for, at huden er ren, før du bruger din Philips-shaver.
Sørg altid for, at skærenheden har fuld kontakt med huden.
Tryk let på skærenheden, og bevæg den langsomt i cirkulære bevægelser hen over huden.
Udfør fortrimning af lange hår og hår, der er svære at barbere.
Forvent lidt tilvænningstid, og giv din hud tid til at komme sig mellem hver barbering.
Når du rengør skærhovederne, skæret og skærmen, skal du huske, at de alle passer sammen. Hvis du ved et uheld sætter et skær i den forkerte skærm kan det tage flere uger, før den optimale barberingsydeevne er genoprettet.