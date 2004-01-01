Philips-support

Min hud er irriteret efter brug af Philips-shaveren

Hvis det er første gang, du bruger en Philips-shaver, eller hvis du har udskiftet skærhovederne, skal du huske, at din hud skal tilpasse sig (nye) skærhoveder. Det betyder, at din hud kan føles lidt irriteret i begyndelsen. Giv dig selv en tilvænningsperiode på to til tre uger med dit nye Philips-shaversystem. Du kan også bruge aloe vera-creme/-lotion, en skånsom fugtighedscreme eller en alkoholfri aftershave-lotion for at minimere hudirritation efter barbering. Overvej også at give huden en vis tilvænningstid, så den kan komme sig mellem hver barbering.



Nedenfor er nogle tip til at få det bedste resultat af din Philips-shaver og undgå ubehag og irritation.