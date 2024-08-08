Min OneBlade 360 Connected kan ikke parres med min telefon
Hvis OneBlade 360 Connected* ikke kan parres med din mobilenhed, kan nedenstående fejlfindingstips hjælpe dig med at finde en løsning.
Vi anbefaler, at du følger trinnene i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Imellem trinnene skal du kontrollere, om problemet er løst, før du går videre til næste trin.
* Bemærk, at denne oplysning kun gælder for OneBlade 360 Connected. Brugere af andre OneBlade-modeller kan manuelt tilføje deres enheder til deres OneBlade-appprofiler, men de kan ikke oprette forbindelse via Bluetooth.
Din OneBlade skal være tæt på din mobilenhed for at kunne oprette forbindelse. Sørg for, at din OneBlade ikke er længere væk end 3 meter fra din mobilenhed uden vægge eller faste genstande imellem.
Din OneBlade kræver, at din mobilenhed kører Bluetooth version 4.1 eller nyere for at kunne oprette forbindelse. Hvis den korrekte version er installeret, skal du slå Bluetooth fra og til igen, før du forsøger at parre din OneBlade igen.
Hvis din mobilenheds operativsystem er blevet opdateret, siden du sidst parrede din OneBlade, kan dette være årsagen til problemet.
For at løse dette skal du prøve at nulstille forbindelsen mellem din OneBlade og appen ved at følge disse trin:
Ophæv parring af OneBlade: Hold tænd/sluk-knappen på OneBlade nede i 10 sekunder for at nulstille forbindelsen. Lysringen begynder at blinke blåt.
Ophæv parring af din mobilenhed: Åbn Bluetooth-indstillingerne på din mobilenhed, og vælg din OneBlade på listen over parrede enheder. Tryk på "Ophæv parring" eller "Glem" for at fjerne OneBlade fra listen over parrede enheder.
Når du har ophævet parringen af din OneBlade fra din mobilenhed, skal du prøve at oprette forbindelse igen.
Bemærk: Betjeningsvejledningen kan variere, afhængigt af hvilken mobilenhed du bruger. Se brugervejledningen til enheden for at få flere oplysninger.
Hvis du bruger din OneBlade med en ny eller en anden mobilenhed end tidligere, skal du ophæve parringen og parre den igen ved hjælp af instruktionerne ovenfor.
Hvis ingen af disse tips hjælper, kan OneBlade være beskadiget indvendigt. Vi anbefaler, at du anmoder om reparation eller udskiftning af OneBlade.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:QP4631/65 , QP4530/30 .