Min OneBlade 360 Connected kan ikke parres med min telefon

Hvis din mobilenheds operativsystem er blevet opdateret, siden du sidst parrede din OneBlade, kan dette være årsagen til problemet.



For at løse dette skal du prøve at nulstille forbindelsen mellem din OneBlade og appen ved at følge disse trin:

Ophæv parring af OneBlade: Hold tænd/sluk-knappen på OneBlade nede i 10 sekunder for at nulstille forbindelsen. Lysringen begynder at blinke blåt. Ophæv parring af din mobilenhed: Åbn Bluetooth-indstillingerne på din mobilenhed, og vælg din OneBlade på listen over parrede enheder. Tryk på "Ophæv parring" eller "Glem" for at fjerne OneBlade fra listen over parrede enheder.

Når du har ophævet parringen af din OneBlade fra din mobilenhed, skal du prøve at oprette forbindelse igen.Betjeningsvejledningen kan variere, afhængigt af hvilken mobilenhed du bruger. Se brugervejledningen til enheden for at få flere oplysninger.