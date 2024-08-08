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Min OneBlade 360 Connected kan ikke parres med min telefon

Hvis OneBlade 360 Connected* ikke kan parres med din mobilenhed, kan nedenstående fejlfindingstips hjælpe dig med at finde en løsning.

Vi anbefaler, at du følger trinnene i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Imellem trinnene skal du kontrollere, om problemet er løst, før du går videre til næste trin.

* Bemærk, at denne oplysning kun gælder for OneBlade 360 Connected. Brugere af andre OneBlade-modeller kan manuelt tilføje deres enheder til deres OneBlade-appprofiler, men de kan ikke oprette forbindelse via Bluetooth.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP4631/65 , QP4530/30 .

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