Philips-support Min Philips Avent-babyalarm mister forbindelsen

Hvis forældre- og babyenhederne til din Philips Avent-babyalarm mister forbindelsen, skal du placere enhederne tæt på hinanden og vente i op til et minut på, at der oprettes forbindelse. Sæt forældreenheden på lydløs, når de to enheder er tæt på hinanden.



Hvis der er ikke er oprettet forbindelse mellem enhederne efter et minut, skal du følge nedenstående trin for at løse problemet:

Tryk samtidigt på knapperne til natlys og beroligende lyde på babyenheden i tre sekunder. Natlyset begynder at blinke. Hold tilstands- og menuknapperne på forældreenheden nede samtidig i 10 sekunder. Der vises en QR-kode på forældreenhedens skærm. Hold babyenheden ca. 20 cm fra skærmen med kameraet vendt mod QR-koden. Når kameraet scanner koden, afspiller babyenheden en melodi for at angive, at parringen lykkedes. Videostreaming starter på forældreenheden inden for 10 til 20 sekunder.