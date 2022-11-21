Min gæst kan ikke se videoen i Philips Avent Baby Monitor+-appen
Udgivet den 21. november 2022
Hvis din gæst ikke kan se videoen i appen, skal du følge fejlfindingstippene nedenfor for at løse problemet:
Din gæst har muligvis stadig ikke registreret en brugerkonto hos Philips. Få din gæst til at downloade Philips Avent Baby Monitor+-appen og registrere en konto først. Send invitationen til din gæst, når vedkommende har registreret sin konto.
Den gæstebruger, du vil invitere, bor muligvis på et andet kontinent. Sørg for, at gæstebrugeren vælger det samme land som dig selv, når vedkommende registrerer sin brugerkonto.