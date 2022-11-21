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    Philips-support

    Min gæst kan ikke se videoen i Philips Avent Baby Monitor+-appen

    Udgivet den 21. november 2022

    Hvis din gæst ikke kan se videoen i appen, skal du følge fejlfindingstippene nedenfor for at løse problemet: 

    • Din gæst har muligvis stadig ikke registreret en brugerkonto hos Philips. Få din gæst til at downloade Philips Avent Baby Monitor+-appen og registrere en konto først. Send invitationen til din gæst, når vedkommende har registreret sin konto.
    • Den gæstebruger, du vil invitere, bor muligvis på et andet kontinent. Sørg for, at gæstebrugeren vælger det samme land som dig selv, når vedkommende registrerer sin brugerkonto.
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