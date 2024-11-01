Philips-support

Min Philips Avent Baby Monitor+-app sender mig falske notifikationer

Modtagelse af falske meddelelser kan skyldes, at enhedens følsomhed er indstillet for højt. Juster følsomhedsindstillingen til et lavere niveau for at undgå disse falske meddelelser. Læs følgende afsnit for at få mere at vide om hvordan, du justerer indstillingerne.