Min Philips Avent Baby Monitor+-app sender mig falske notifikationer
Udgivet den 27. maj. 2025
Modtagelse af falske meddelelser kan skyldes, at enhedens følsomhed er indstillet for højt. Juster følsomhedsindstillingen til et lavere niveau for at undgå disse falske meddelelser. Læs følgende afsnit for at få mere at vide om hvordan, du justerer indstillingerne.
Hvis du modtager for mange lyd- eller bevægelsesmeddelelser, skal du gøre følgende:
Åbn baby Monitor+, og gå til Indstillinger (Settings) > Advarsler og meddelelser (Alerts and notifications) (se billede 1 nedenfor).
Vælg Lydregistrering (Sound detection) eller Bevægelsesregistrering (Motion detection) (se billede 2 og 3 nedenfor).
Sænk følsomhedsniveauet for at reducere antallet af alarmer, der udløses af mindre lyde eller bevægelser.