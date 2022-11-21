Philips-support
Der kommer ingen lyd fra forældreenheden til min Philips Avent Connected-babyalarm
Udgivet den 21. november 2022
Hvis der ikke kommer nogen lyd fra forældreenheden, skal du følge nedenstående fejlfindingstips for at løse dine problemer:
- Når lyden udsendes fra babyenheden, blinker indikatorerne for lydniveau på forældreenheden og reagerer på lyden. Kontroller, at forbindelsesindikatoren og forældreenheden er tændt.
- Det er muligt, at forældreenheden er sat på lydløs eller indstillet for lavt. Slå lyden til på forældreenheden ved at trykke på den runde knap og øge lydstyrken.
- Det er muligt, at følsomhedsniveauet er indstillet for lavt i forældremenuen. Øg følsomhedsniveauet i forældremenuen.
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