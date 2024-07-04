Jeg kan ikke finde USB-adapteren/opladeren til mit Philips-produkt
Se oplysningerne nedenfor, hvis du ikke kan finde USB-adapteren/opladeren til din Philips-enhed.
Disse oplysninger henviser til HQ87-adapteren til tilslutning af et USB-A-opladningskabel til en stikkontakt. Det er relevant for Philips-barber-, trimmer- og beauty-enheder, der leveres med et USB-opladningskabel (herunder shavere/barbermaskiner, OneBlade, lady-shavere og alt-i-én-trimmere).
Tilgængeligheden varierer fra sted til sted, så vælg det korrekte afsnit for dit land.
Hvis du bor i USA, skal du klikke her for at bestille om en adapter. Bemærk, at du skal indtaste hele modelnummeret (inklusive cifrene efter skråstregen). Du kan finde det på emballagen eller kvitteringen/fakturaen for dit produkt.
Hvis du bor i Canada, skal du kontakte os pr. telefon for at bestille en adapter. Oplys, at du skal bruge en HQ87 USB-adapter til dit produkt.
Hvis du bor i Europa, Asien, Afrika, Amerika (undtagen USA og Canada) eller Oceanien, skal du klikke her og søge efter "HQ87" eller "USB wall adapter" i søgefeltet øverst på siden. Bemærk, at søgelinjen øverst på denne side er optimeret til at finde oplysninger om produktsupport. Derfor er det vigtigt at klikke på det angivne link og bruge søgefunktionen på den nye side, ikke denne.
Vær også opmærksom på, at adapteren kan have forskellige produktnavne og modelnumre på forskellige versioner af Philips' websted (f.eks. "EU-strømadapter" eller "CP1607/01"). Kontrollér produktbeskrivelsen, og hvis "HQ87" er nævnt, er det den korrekte adapter til dit produkt.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:BRL127/00 , BRL128/00 , MG7921/15 . Klik her for at vise flere produktnumre ›