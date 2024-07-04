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Philips-support

Jeg kan ikke finde USB-adapteren/opladeren til mit Philips-produkt

Se oplysningerne nedenfor, hvis du ikke kan finde USB-adapteren/opladeren til din Philips-enhed. 

Disse oplysninger henviser til HQ87-adapteren til tilslutning af et USB-A-opladningskabel til en stikkontakt. Det er relevant for Philips-barber-, trimmer- og beauty-enheder, der leveres med et USB-opladningskabel (herunder shavere/barbermaskiner, OneBlade, lady-shavere og alt-i-én-trimmere).

Tilgængeligheden varierer fra sted til sted, så vælg det korrekte afsnit for dit land.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRL127/00 , BRL128/00 , MG7921/15 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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