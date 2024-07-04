Jeg kan ikke finde USB-adapteren/opladeren til mit Philips-produkt

Hvis du bor i Europa, Asien, Afrika, Amerika (undtagen USA og Canada) eller Oceanien, skal du klikke her og søge efter "HQ87" eller "USB wall adapter" i søgefeltet øverst på siden. Bemærk, at søgelinjen øverst på denne side er optimeret til at finde oplysninger om produktsupport. Derfor er det vigtigt at klikke på det angivne link og bruge søgefunktionen på den nye side, ikke denne.



Vær også opmærksom på, at adapteren kan have forskellige produktnavne og modelnumre på forskellige versioner af Philips' websted (f.eks. "EU-strømadapter" eller "CP1607/01"). Kontrollér produktbeskrivelsen, og hvis "HQ87" er nævnt, er det den korrekte adapter til dit produkt.