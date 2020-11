Bestilling

Vi kan i visse tilfælde blive nødt til at annullere en ordre. Oftest skyldes det, at produktet er udsolgt på lageret. I så fald vil du blive orienteret via email. Vi beder dig venligst bestille produktet igen:

a) Samme produkt

b) En anden version af samme produkt

c) Gennem at vælge et andet produkt



Det er desværre ikke muligt at bestille et produkt som er udsolgt på lageret. Eventuelle omkostninger forbundet med bestillingen, vil blive refunderet automatisk. Vi undskylder din ulejlighed.