''Betal senere'' giver dig muligheden for at handle nu og betale for dit køb inden for 14 dage fra det øjeblik din ordre er afsendt. Inden for 2 dage efter du har bestilt, modtager du en e-mail fra os med alle relevante betalingsinstruktioner. Du skal derefter betale for dit køb inden for 14 dage. Der er ingen gebyrer for denne betalingsmetode, så længe du betaler inden for 14 dages periode.