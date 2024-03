Hvis dit produkt er berørt, er det vigtigt at bemærke, at du skal stoppe med at bruge babyalarmen og trække stikket ud af stikkontakten. Kontakt venligst dit lokale Consumer Care-team for at få din babyalarm udskiftet på KONTAKT. Sørg for at have din babyalarm med produktionsdatokode ved hånden, når du ringer. Hvis dit produkt ikke er berørt, behøver du ikke at foretage dig yderligere. Vi vil gerne forsikre dig om, at det produkt, du har ved hånden, er sikkert at bruge og ikke påvirkes af udskiftningsaktionen. Alle de andre babyalarmer bruger en anden type batteri.

Vi takker på forhånd for din opmærksomhed og forståelse og undskylder for den ulejlighed, det har medført.