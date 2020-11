Returnering

Du kan returnere dit produkt gratis inden for 30 dage fra køb. Bare følg nedenstående trin. Har du brug for at bytte eller returnere en reservedel? Kontakt os i stedet her:

Opret din returlabel ved at klikke her:

1. Indsæt dit ordrenummer (begynder med 240) og din email-adresse. Sørg for, at du ikke indtaster nogen mellemrum. Registrerede brugere kan logge ind i stedet og søge efter de produkter de ønsker at returnere i ordrehistorik.

2. Markér afkrydsningsfeltet ud for det eller de produkter, du vil returnere, og tryk derefter på den blå ''returnér produkter''- knap nederst på siden for at fortsætte. I nogle tilfælde kan du muligvis ikke returnere mere end et produkt ad gangen. Gentag disse trin for at oprette yderligere returlabel(er), hvis det er nødvendigt.

3. Vælg om du vil udskifte produktet eller anmode om en refundering. Giv en returårsag. Du kan herefter downloade din returlabel.

4. Pak dit produkt sikkert og påfør din forsendelsesetiket på kassen for at returnere dit produkt i original emballage gratis. Du kan vælge enten at tage kassen til et UPS-opsamlingspunkt efter eget valg eller kontakte UPS for at arrangere en afhentning.

5. Når vi har modtaget din pakke, sendes en email-bekræftelse til dig.

6. Du modtager din refundering inden for 10 arbejdsdage. Bemærk; Vi refunderer den relevante del af købsprisen for det pågældende produkt sammen med forsendelsesomkostningerne du har betalt. Sørg for, at du sender et rent produkt og alle originale dele.