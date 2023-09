Med et tryk på en knap forbereder LatteGo automatisk silkeblød mælkeskum til din mælkebaserede kaffe takket være den effektive cykloniske skumningsteknologi. LatteGo er den hurtigste til at rengøre mælkesystemet med kun 2 dele og ingen rør. LatteGo-delene kan rengøres på kun 10 sekunder under vandhanen eller i opvaskemaskinen. * Philips tilbyder ikke automatisk rengøring af LatteGo, da den stadig har brug for supplerende rengøring.​