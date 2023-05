Sørg for, at robotten og din mobilenhed har god Wi-Fi-dækning. Vælg modellen af din robot. Du kan vælge modellen af din robot ved at scanne QR-koden oven på robotten, eller du kan selv slå modelnummeret op på identifikationspladen bag på stationen. Tryk på tænd/sluk-knappen og hjem-knappen samtidigt, og hold dem nede i tre sekunder. Indikatorerne i knapperne blinker orange for at angive, at robotten er i Wi-Fi-opsætningstilstand Klik på tilslutningsknappen hvis den er synlig i appen for at oprette forbindelse til Philips' robotnetværk. Bemærk: Hvis tilslutningsknappen ikke er synlig i appen, skal du lukke appen og gå til Wi-Fi under "Indstillinger" på din mobilenhed. Her kan du vælge netværket "Philips robot" og oprette forbindelse til det.

Hvis Wi-Fi-parringen mislykkes: Kontroller, om du har valgt den korrekte robotmodel.

Kontroller din Wi-Fi-forbindelse

Kontroller, om du har indtastet den korrekte Wi-Fi-adgangskode.

Kontroller, om robotten stadig er i Wi-Fi-tilstand: Det er den, hvis indikatorerne i de to knapper på robotten stadig blinker orange.