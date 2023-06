1. Lad dit skæg gro ud til mindst 1 cm i længde. Sørg for at det er tørt før du bruger en trimmer til at trimme det ned til en ensartet længde på 3 til 5 mm. 2. Brug en trimmer som Philips OneBlade til at forme hagegardinet i forhold til din naturlige ansigtsform. Brug din trimmer til at skabe en linje på begge sider af dit ansigt, cirka 5 cm over kæbelinjen, som starter fra dine bakkenbarter ud fra midten af dine ører og bevæger sig mod midten af dit skæg. 3. Trim og frisér dit hagegardin med en trimmer med en trimmekam indstillet til din ønskede skæglængde. Fortsæt med at trimme og frisere indtil du har et defineret skæg og en let kantet form. Hvis du bruger en OneBlade, skal du vælge stubbekammen med rette længde og komme i gang med trimningen. 4. For den ydre definition af skægget, skal du bruge præcisionstrimmeren. Hold trimmeren lodret og form forsigtigt kanten af skægget, så linjerne bliver velformet. OneBlades dobbeltsidede skæreblad er ideelt når du gerne vil have et præcist defineret skæg. 5. Barber forsigtigt skægget under munden af med en præcisionstrimmer, før du barberer kinderne og halsen med en roterende barbermaskine. Lad barbermaskinen glide rundt om dit hagegardin i hurtige og lette cirkulære bevægelser. Dette overskægsfrie skæg er forholdsvist nemt at holde ved lige og pleje. Du skal blot sørge for at holde kinderne, området over og under munden fri for hår med en skraber, og regelmæssigt trimme hagegardinet ned til den korrekte længde. Du får brug for et velforsynet lager af skæreblade til at holde disse områder af dit ansigt glatte – med et OneBlade-abonnement løber du aldrig tør.