Philips-skærme og ForestNation



Vi vil gerne overbevise forbrugerne om at købe miljøvenlige produkter og opfordre alle til at deltage i vores bestræbelser på at gøre teknologien mere bæredygtig og træffe velfunderede valg for at reducere CO2-emissioner, plastaffald og energiforbrug. Med hvert enkelt køb af vores grønne displays støtter vores kunder derfor automatisk skovvæksten, da vi donerer en del af overskuddet.