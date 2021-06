Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt

Hvis din Philips-trimmer trimmer dit skæg eller hår ujævnt, kan du prøve vores fejlfindingsråd for at løse problemet.



Afspil videoen nedenfor for at se, hvordan du bruger vores nyeste Philips Beard Trimmer Prestige med unik indbygget kam. Vær opmærksom på, at funktionerne på shaveren varierer afhængigt af modeltypen. Play Pause

Kammen er ikke sat korrekt på Det er vigtigt, at den skærenhed eller den trimmekam, du bruger sammen med din trimmer, er fastgjort korrekt til selve trimmeren. Hvis tilbehørsdelene ikke sidder korrekt, fungerer trimmeren muligvis ikke eller giver ikke de ønskede resultater.

For hårdt tryk på trimmeren Hvis du trykker trimmeren for hårdt mod hovedbunden eller huden, kan du ved et uheld komme til at ændre indstillingerne til høj eller lav eller påføre et ujævnt tryk. Dette kan medføre ujævn klipning.



For at få den bedste trimmeroplevelse skal du sørge for, at trimmeren har fuld kontakt med huden. Bevæg den forsigtigt og støt.

Flytte trimmeren i én retning For at opnå det bedste resultat skal du sørge for at trimme håret mod vækstretningen. Når du trimmer dit hår, er det vigtigt at huske på, at dit hår vokser i forskellige retninger.



For at få en ensartet trimning skal du derfor prøve at bevæge trimmeren i forskellige retninger (opad, nedad og på tværs), så den dækker alt dit hår.

Klipning af vådt hår Vådt hår er sværere at trimme, da det har en tendens til at klæbe til huden og derfor ikke bliver fanget af enheden. Derfor anbefaler vi, at du klipper håret, når det er helt tørt.

Brug af forkert tilbehør Philips-trimmeren leveres muligvis med forskellige tilbehørsdele til dit hår og dit skæg. Det er vigtigt at anvende det korrekte tilbehør på det tilsvarende område.



Ansigtshår er normalt stivere end hovedhår. Derfor er skægtilbehøret kun designet og testet til skæg.



Skærenheden og kammen på en skægtrimmer er normalt mindre end på en hårklipper. Det giver dig mulighed for nemt at nå mindre områder, f.eks. under næsen.



For at opnå en ensartet trimning skal du derfor sikre dig, at du bruger det korrekte tilbehør.



Hvis du stadig ikke er tilfreds med resultatet af din Philips-trimmer, er du velkommen til at kontakte os for at få yderligere hjælp.