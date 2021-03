1) Tryk på knappen MENU, og vælg CALC CLEAN. Tryk på knappen ESPRESSO for at starte afkalkningen. Maskiner, som ikke har en menuknap: Tryk på knappen CALC CLEAN, vælg CALC CLEAN, og tryk på knappen ESPRESSO for at starte afkalkningen.

2) Afkalkningssymbolet vises på displayet. På maskiner med en mælkekande: Maskinen minder dig først om at indsætte mælkekanden fyldt med rent vand op til MIN-mærket og trække mælkekandedispenseren til højre (dampsymbol).

3) Tag vandtanken ud. Hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsning i vandtanken.

4) Fyld vandtanken op med rent vand fra hanen til symbolet CALC CLEAN eller MAX-mærket.

5) Sæt vandtanken tilbage i maskinen.

6) Sæt en skål under kafferøret og damp-/varmtvands-/mælkeudløbet (afhængigt af, om maskinen har en mælkekande eller ej).

7) Tryk på den rigtige knap for at starte afkalkningscyklussen. Afhængigt af modellen kan det være knappen AROMA/PRE-GROUND eller CAPPUCCINO, se på maskinens display, hvilken du skal vælge.

8) Maskinen vil begynde at dispensere afkalkningsopløsningen i intervaller. Bjælken på displayet viser status. Dette tager omkring 25 minutter.

9) Når blandingen af afkalkningsopløsning og vand er brugt op, kommer symbolet INTET VAND frem på displayet.

10) Skyl vandtanken, og fyld den med rent vand op til MAX-mærket, og sæt den tilbage i maskinen. Symbolet for start af gennemskylning vises på displayet.

11) På maskiner med en mælkekande skylles mælkekanden og fyldes op med rent vand til MIN-mærket, og den sættes ind i maskinen. Træk mælkekandedispenseren ud til højre (dampsymbol).

12) Sæt skålen tilbage.

13) Tryk på den rigtige knap for at starte afkalkningscyklussen. Afhængigt af modellen kan det være knappen AROMA/PRE-GROUND eller CAPPUCCINO, se på maskinens display, hvilken du skal vælge.

14) Når symbolet KLAR vises på displayet, er gennemskylningscyklussen gennemført.

Bemærk: Hvis symbolet INTET VAND vises i displayet i stedet for symbolet KLAR, gentages trin 10-13, indtil symbolet KLAR vises.

Du skal muligvis gentage dette flere gange.

15) Tryk på den rigtige knap for at forlade menuen. Afhængigt af modellen kan det være knappen ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS, se på maskinens display, hvilken du skal vælge.

16) Maskinen varmer op og foretager en automatisk gennemskylningscyklus.

17) Tøm drypbakken, og sæt den på plads igen. På maskiner med en mælkekande skylles mælkekanden.

18) Maskinen er klar til brug.