1) Tryk på knappen “MENU” for at åbne menuen, og rul ned ved at trykke på knappen ned. Vælg “MASKINMENU”. Tryk på “OK” for at bekræfte.

2) Vælg “VEDLIGEHOLDELSE”. Tryk på “OK” for at bekræfte.

3) Vælg “AFKALKNING”. Tryk på “OK” for at bekræfte.

4) Tryk på “OK” for at starte afkalkningen.

5) Tøm vandtanken, og hæld hele flasken med Saeco-afkalkningsopløsningen i den. Fyld vandtanken med rent vand op til MAX-mærket, og sæt den tilbage i maskinen. Tryk på “OK” for at bekræfte.

6) Tøm den indvendige drypbakke. Tryk på “OK” for at bekræfte.

7) Fyld halvdelen af mælkekanden med rent vand. Isæt kanden, og åbn mælkedispenseren.

8) Sæt én beholder under damp-/varmtvandsdysen og én under kaffe-/mælkeudløbet. Tryk på “OK” for at bekræfte.

9) Maskinen begynder at lade afkalkningsopløsningen løbe igennem i intervaller. Displayet viser status.

10) Vent, indtil maskinen stopper udløbssekvensen, og “SKYL TANKEN, OG FYLD DEN MED VAND” vises.

11) Skyl vandtanken, og fyld den op til MAX-mærket med rent vand, og sæt den tilbage i maskinen. Tryk på “OK” for at bekræfte.

12) Tøm den indvendige drypbakke. Tryk på “OK” for at bekræfte.

13) Tag mælkekanden ud, og tøm den. Fyld halvdelen af mælkekanden med rent vand. Isæt kanden, og åbn mælkedispenseren. Tryk på “OK” for at bekræfte.

14) Sæt beholderen under damp-/varmtvandsdysen og udløbsrøret. Tryk på “OK” for at bekræfte.

15) Skyllecyklussen er aktiveret. Bjælken viser cyklussens status.

16) Når gennemskylningscyklussen er færdig, begynder maskinen automatisk at varme op. Afkalkningssymbolet forsvinder fra displayet.

17) Rengør drypbakken, mælkekanden og andre dele.

18) Maskinen er nu klar til at brygge kaffe.