15) Displayet viser symbolet “klar” for at angive, at gennemskylningscyklussen er færdig. Tryk på knappen CAPPUCCINO eller MENU for at forlade afkalkningsprocessen.

Vigtigt: Hvis symbolet “vandtank tom” vises på displayet i stedet for symbolet “klar”, er vandtanken ikke blevet fyldt op til MAX eller Calc Clean-mærket. Fyld vandtanken op til MAX-markeringen, og udfør endnu en gennemskylningscyklus. Gentag trin 13, indtil symbolet “klar” vises. Dette skal eventuelt gøres flere gange, inden symbolet “klar” vises.

16) Maskinen klargør automatisk kredsløbet. Hvis maskinen ikke automatisk starter denne proces, skal du trykke på knappen ESPRESSO for at klargøre kredsløbet.

17) Tøm drypbakken, og sæt den på plads igen.

18) Skyl mælkekanden.

19) Maskinen er nu klar til brug.