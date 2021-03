Den elektriske enkelt/dobbeltbrystpumpe fra Philips Avent har en blød, justerbar pude. Der er kun én pudestørrelse! Den er designet til at passe til din specifikke brystvortestørrelse, ligesom din baby. Den er fremstillet af fleksibel silikone og passer til op til 99,98 %* af brystvortestørrelser (op til 30 mm)*. Denne unikke pude gør pumpen effektiv ved blidt at stimulere din brystvorte, så mælkestrømmen bliver hurtigere.

