Når mælken begynder at løbe, skal du vælge en langsommere rytme ved at trykke ned på håndtaget og holde det nede et øjeblik, før du lader det vende tilbage til hvilepositionen. Fortsæt med denne rytme, mens mælken løber. Hvis din hånd bliver træt, kan du prøve at bruge den anden hånd eller pumpe fra det andet bryst.