Hvis du oplever, at der løber lidt mælk ud sidst i sessionen, når du fjerner pumpen fra brystet, kan du se nedenfor for at finde en enkel løsning, der kan hjælpe med at forhindre dette i at ske:

Læn dig lidt frem, når du fjerner pumpen fra brystet