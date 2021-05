Din Sonicare-tandbørste har Tilpasset intensitet (Adaptive Intensity), en funktion, der er designet til at beskytte dit tandkød mod for hårdt tryk.



Hvis du børster for hårdt i en længere periode, justerer tandbørsten automatisk intensitetsindstillingen.



Når Tilpasset intensitet (Adaptive Intensity) aktiveres, vil du bemærke en kort pause i trykfeedbacklyset og mærke justeringen af vibrationsintensiteten. Dine normale indstillinger gendannes, næste gang du børster.



Bemærk: Din tandbørste leveres med denne funktion aktiveret. Hvis du vil deaktivere den, skal du se Hvordan slår jeg Adaptive Intensity til og fra? under ofte stillede spørgsmål.