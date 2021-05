Din Sonicare-tandbørste måler børstebevægelser, så den kan se, om du begynder at skrubbe, hvilket kan være skadeligt for dine tænder og dit tandkød. Hvis du regelmæssigt skrubber under børstning, anbefaler appen, at du aktiverer funktionen.



Når den er aktiveret, lyser feedbacklampen i bunden af håndtaget gult, og tandbørsten vibrerer på en anden måde. Lyset og vibrationerne vender tilbage til normal, når du holder op med at skrubbe.



Bemærk: Din tandbørste har ikke automatisk denne funktion aktiveret. Se "Hvordan slår jeg skrubbefeedback til og fra?" for at aktivere den. under ofte stillede spørgsmål.